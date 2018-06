Madrenas dona suport a la protesta convocada pels CDR davant la visita del Rei

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (PDeCAT), ha lamentat aquest dijous que el rei s'"autoexclogui" com a àrbitre entre les institucions catalanes i de la resta d'Espanya, i li ha demanat que rectifiqui.



En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha dit que el seu consistori sempre s'havia oposat a assenyalar Felip VI com a persona non grata, però el seu discurs del 3 d'octubre va canviar les coses: "Pensàvem que era necessari el respecte institucional i no volíem entrar en aquest conflicte", però van canviar d'opinió després de la defensa que va fer d'una de les parts sense tenir en compte les víctimes de l'1-O, ha dit.



L'alcaldessa, que a l'hora de lliurar els premis inaugurarà la plaça de l'1 d'octubre de Caldes de Malavella (Girona), ha dit que aprova la protesta convocada pels CDR davant la visita del rei: "No només estic d'acord, sinó que hi hagués anat" si no tingués l'agenda plena.



Preguntada per si espera que el monarca faci alguna referència al tema durant el seu discurs en l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que es faran a l'Espai Mas Marroch del Celler de Can Roca a Vilablareix, ha dit que no, però ha augurat que "si en fa alguna, serà en la mateixa línia".



Sobre les crítiques als germans Roca per acollir el sopar i l'entrega dels premis en un restaurant de la seva propietat, ha dit que és "injust" que s'assenyali algú i més a ells, ja que treballen indubtablement per la ciutat, ha opinat.



En un primer moment, l'alcaldessa de Girona ha afirmat que no l'havien convidat a la cerimònia de la Fundació Princesa de Girona. «Si ho estigués, tampoc hi aniria», ha afegit.





Marta Madrenas: "No estic convidada a la cerimònia de lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona, però, si ho estigués, tampoc hi aniria. Després de l´1-O vam declarar el rei persona no grata"#ElsMatinsTV3

?? https://t.co/VaZXzAUZlE pic.twitter.com/gNAvQKaFdk — elsmatins (@elsmatins) 28 de junio de 2018



Vull matisar el que he dit: sí vaig rebre una invitació de la @FPdGi, però el meu equip no me la va arribar a traslladar perquè vaig donar la instrucció prèvia de que si es donava el cas, excusessin la meva assistència https://t.co/JmLaR8T0qA — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 28 de junio de 2018



Més tard, via Twitter, Madrenas ha matisat les seves paraules.