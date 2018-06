Va impulsar el projecte «It will be», una ONG de tipus «start-up» que treballa en models més col·laboratius i solidaris. Treballava en un banc anglès i va deixar-ho tot per anar a l'Índia.



Té molt bona formació empresarial i treballava en un banc. Com acaba en una ONG?

Les ONGs treballen per resoldre els problemes socials més importants i probablement els més complicats de solucionar. Per això, hauria de ser precisament a les ONGs on treballessin els majors talents i els millors professionals. Jo treballava, entre d'altres coses, optimitzant les carteres financeres de clients. Tot d'una, em vaig trobar amb la possibilitat d'optimitzar els recursos d'organitzacions que donaven accés a l'educació a nens o a l'ocupació a dones en zones de pobresa absoluta.

Com se li acudeix fer una eina tecnològica per ajuntar informació de persones necessitades?

Diverses. Una ONG a l'Índia va proposar un repte que neix de la necessitat de millorar l'eficiència en un programa de protecció de nens del carrer, que no tenen una identitat i que per tant és complicat fer-ne un bon seguiment. A l'equip «It will be» n'assumim el repte.

Què té l'Índia?

Gent meravellosa i moltes injustícies pendents de resoldre. Diuen que o l'odies o te n'enamores. A Madrid no som conscients de fins a quin punt en som, d'afortunats.

Té diferents premis. Aquest què suposa?

Part de la missió de la ONG«It will be »és sensibilitzar sobre els problemes socials del món i educar a les noves generacions. M'encantaria servir d'exemple i animar a altres joves a pensar en el sector social com una alternativa professional.