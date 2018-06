Salt fomenta la rehabilitació dels blocs de pisos amb 130.000 € de subvencions

L'Ajuntament de Salt treballa per fomentar la rehabilitació dels blocs de pisos plurifamiliars que tenen mancances en espais comuns a causa de la manca de manteniment i per l'envelliment dels edificis.

Des de l'àrea d'Habitatge s'han aprovat les bases de les noves subvencions de rehabilitació i adequació dels elements comuns en edificis plurifamiliars inclouen la redacció d'informes ITE (Inspecció Tècnica d'Edificacions), millores en temes relacionats amb la seguretat i la millora de les instal·lacions comunitàries i manteniment dels interiors dels blocs.

Les comunitats que poden concórrer en aquesta convocatòria són els d'edificis plurifamiliars destinats a ús predominantment residencial, i les agrupacions de comunitats «macrocomunitats», de tota la ciutat. El termini per poder presentar les sol·licituds, està previst que s'obri a principis d'agost.

El regidor d'Acció Social i Habitatge, Ferran Burch, ha manifestat que «cal seguir fomentant polítiques d'habitatge per mantenir els espais comuns en els blocs d'habitatges en les degudes condicions de seguretat, i salubritat».

«Un nombre important de comunitats, especialment a la zona centre, es troben amb dificultats per fer front a aquests treballs de manteniment dels edificis comunitaris, així com les inspeccions tècniques dels edificis. L'objectiu d'aquesta nova convocatòria és millorar la seguretat i les condicions de les comunitats», ha afegit.

En concret per a aquest any 2018, l'Ajuntament ha pressupostat 130.000 euros per a ajudes a comunitats, tal i com ja va fer l'any passat. Els formularis i altres documents normalitzats es podran obtenir a la pàgina web de l'Ajuntament de Salt o a l'Oficina Local d'Habitatge , que serà el departament encarregat de donar la informació i assessorament necessaris als interessats. Les actuacions subvencionables s'hauran de finalitzar abans del 30 de novembre.

La darrera convocatòria d'ajuts a comunitaris d'aquest any impulsada per l'Ajuntament de Salt estava destinada a la instal·lació de càmeres de seguretat i portes a les sales de comptadors d'aigua i llum, amb un pressupost superior als 64.000?. Finalment, un total de 73 comunitats de veïns i veïnes de la ciutat s'hi han beneficiat. Per l'alcalde, Jordi Viñas, «cal seguir ajudant les comunitats per garantir la qualitat de vida de tots els saltencs».