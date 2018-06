«Vés amb compte amb els somnis! Són una visió romàntica de la vida»

Associació francesa que ha estat reconeguda per la seva lluita a favor de l'ocupabilitat dels joves amb independència del seu origen social, econòmic o cultural i pel seu impacte en un elevat nombre de joves en risc d'exclusió.



La seva feina no l'haurien de fer les institucions?

Sí i no. La igualtat d'oportunitats i mobilitat social ha de ser el cor del servei públic de l'educació. Però també hi ha un paper específic per a les associacions: la de mobilitzar la societat civil per contribuir a qüestions polítiques amb mètodes innovadors.

Algun exemple d'algun jove?

N'hi ha molts. Motíssims. En Surjit, va arribar a França el 2004 sense parlar francès. Deu anys més tard, es va graduar en una escola de negocis (Neoma Business School). Persuadit pel fet que els joves dels barris de classe treballadora poden fer qualsevol cosa, sempre que tinguin accés a la informació, ara multiplica els compromisos en aquesta direcció i encoratja a qui pren les decisions a França a obrir-se a la riquesa del multiculturalisme.

El seu somni és que es compleixi el somni d'ells?

Sí, en certa mesura. El nostre lema és «Aprofitar el futur». Treballem per assegurar una llibertat real per a tots. Vés amb compte amb els somnis! Són, en part, una visió romàntica de la vida. Els desenvolupem amb el temps, a través de dificultats, èxits i fracassos. Tractem de donar-los una brúixula.

El seu somni és que es compleixi el somni d'ells?

És un gran orgull! Ens encoratja i estem disposats a iniciar la cooperació amb associacions d'Espanya o d'altres països europeus que contribueixin a aquesta promesa.