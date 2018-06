«Vull animar les noies a llançar-se a les carreres de ciències i a fer el doctorat»

María Escudero (Cáceres, 1983) és doctora en Química i professora de la Universitat de Copenhaguen, on dirigeix el grup de Nanoelectroquímica. Té tres patents i ha rebut nombrosos premis d'investigació.



Com pot la seva recerca ajudar a frenar el canvi climàtic?

Cal canviar el model energètic actual, basat en combustibles fòssils, per un model sostenible basat en renovables. Per això, investiguem nous materials que milloren l'eficiència de dispositius electroquímics de conversió d'energia renovable. Aquests materials s'anomenen catalitzadors i ens permeten obtenir, d'una banda, electricitat de manera neta i sostenible i, per l'altra, hidrogen (a partir de l'aigua), un «combustible» net, que és considerat el vector energètic del futur.

Està treballant a la Universitat de Copenhaguen. Per elecció pròpia o perquè a Espanya és difícil dedicar-se a la recerca?

Per elecció pròpia, però triant entre les propostes rebudes, lamentablement no n'he tingut cap d'Espanya. Després de fer la recerca postdoctoral a la Universitat Tècnica de Dinamarca i a la Universitat de Stanford (Califòrnia), era el moment d'intentar obtenir plaça estable i dirigir el meu propi grup de recerca. Vaig haver de triar entre els EUA o tornar a Europa, i la millor opció era la plaça a la Universitat de Copenhaguen, amb unes condicions excel·lents. Tant de bo Espanya pugui tornar a obrir les seves portes a investigadors joves i oferir-los condicions equiparables a les de centres europeus i nord-americans.

Vostè pot ser un exemple perquè més noies estudiïn una carrera científica?

No ho sé, però seria un orgull. Cal que les nenes tinguin referents femenins en ciències. Vull animar totes les noies interessades per la ciència, que siguin curioses, que busquin respostes? que es llancin a fer carreres científiques i que no tinguin por a fer el doctorat: és un món apassionant i meravellós. Cal estar disposada a treballar moltíssim, però està ple de recompenses.

Què significa aquest premi?

És una alegria immensa pel reconeixement importantíssim a la meva recerca per part del meu país. És molt gratificant poder acostar la recerca a la societat, i espero poder estar més en contacte amb la ciència feta a Espanya.