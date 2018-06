150 treballadors de l'Ajuntament de Girona es concentren per exigir que es "compleixi el conveni"

Protesta sorollosa davant l'Ajuntament de Girona. Uns 150 treballadors municipals s'han concentrat a la plaça del Vi picant cassoles i fent sonar xiulets per exigir a l'equip de govern que compleixi el conveni. Asseguren que la voluntat negociadora s'ha acabat "de la nit al dia" i que l'equip de govern vol retallar diversos articles de l'acord laboral que hi ha vigent a l'Ajuntament.

Segons explica el secretari general de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament, Rafa Navarro, aquests canvis es basen en uns informes jurídics que cap d'ells ha vist. "Entenem que s'ha fet una aplicació molt restrictiva de la normativa, i demanem a l'equip de govern que sigui valent perquè no patir una pèrdua de drets", subratlla Navarro.

Entre d'altres, els treballadors critiquen que l'Ajuntament hagi decidit deixar de fer efectius els premis per jubilació anticipada (una quantitat que servia per compensar allò que es deixa de percebre de pensió). O que es vulguin retallar els triennis, "cosa que significarà una rebaixa real de sou per a unes 200 persones", precisen.

A més, la plantilla s'oposa al fet que, segons ha plantejat l'Ajuntament de Girona, a partir de l'any vinent la tercera paga –que cobren al setembre- depengui del criteri de caps o responsables corresponents. El portaveu de CCOO també explica que critiquen "la negativa rotunda" per part de l'equip de govern de convertir determinades categories de personal laboral en funcionaris (entre les quals hi ha brigades, reprografia o ordenances).

"Actualment, som unes 1.200 persones en plantilla, de les quals n'hi ha un 25 ó 30% que són interins", lamenta Rafa Navarro. Per últim, el portaveu sindical diu que els treballadors de l'Ajuntament reclamen recuperar massa salarial, un cop "han passat les retallades". I ja avisa que la d'aquest divendres, si no hi ha moviments, no serà l'última protesta.



"Hi estic al 100% d'acord"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit que està "al 100% d'acord" amb les peticions i reclamacions que els fa la plantilla. En declaracions al programa 'Pam a pam' de TVGirona, Madrenas ha assegurat que, tot i que això "pot sembla estrany", coincideix de manera "absoluta" amb allò que reclamen en relació a aspectes com les jubilacions anticipades o els triennis.

"Però tenim un problema greu, perquè aquesta voluntat no lliga amb la legalitat", ha afirmat. "Per això, nosaltres, amb els serveis tècnics, estem treballant intensament per trobar una solució i casar les dues coses", diu l'alcaldessa. "Confio que sabrem trobar l'encaix jurídic i la fórmula per lligar aquesta voluntat amb allò que es factible legalment", conclou Madrenas.