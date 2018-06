Caldes de Malavella, del Vichy Catalán i de l'U d'Octubre

Caldes, de Malavella, no pas d'Estrac ni de Montbui, la del Vichy Catalán (en castellà), vaja, ja té, com Girona, plaça U d'Octubre de 2017. Des d'ahir, 28 de juny de 2018. És la resposta que donava l'Ajuntament a la visita del rei Felip VI al PGA Catalunya Resort, complex residencial i hoteler de luxe caldenc que acull el millor camp de golf d'Espanya. Hoste incòmode, el monarca, per a un acalde postconvergent, Salvador Balliu, que veu les eleccions venir i que amb la inauguració de la nova plaça, a raig de pluja, professava en públic la fe republicana, acompanyat per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas –l'assot de la Corona–, pel president de la Diputació (a punt de sortir), Pere Vila, i per la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, entre altres moltíssimes autoritats que omplien com un ou l'empostissat muntat per a l'ocasió –«Polítics, baixin de l'escenari», els hauria dit Constantino Romero (EPD), la veu en off immortal dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 que patia per la integritat física dels esportistes que ballaven la rumba Amigos para siempre de Los Manolos a l'estadi de Motjuïc.



El «club dels socialistes»

Un parell de centenars llargs de veïns soferts van escoltar els parlaments després de presenciar en directe, via pantalla gegant de leds a prova d'aiguats, la votació del ple. Només es va pronunciar en contra de posar «U d'Octubre» a la plaça de davant de l'ajuntament la regidora del «club dels socialistes» (els nervis, l'emoció del moment, devien jugar una mala passada al batlle Balliu). «Sempre fa igual [la regidora]», comentava en veu baixa una senyora que es protegia de la pluja sota la cornisa generosa del primer pis de la casa de la vila, un edifici de disseny. En aquell precís instant la pantalla gegant s'apagava. Fos a negre.

– Justament ara que parlava la socialista.

– Mecatxis!

– Hi, hi.

La fallada tècnica va durar uns pocs segons: Salvador Balliu contraatacva per dir a la regidora de l'oposició que «tothom pot viure molt bé a Caldes de Malavella».



Tot en ordre

Carles Puigdemont també hi va ser; de fet, va ser el primer d'arribar: pocs minuts després de les sis, una hora i mitja abans que comencés el ple (qui no té cap ha de tenir cames... o paciència; la dita també és bona per al periodista), l'expresident, amb el cabell força curt i el llaç groc a la solapa de l'americana, apareixia en la pantalla de leds precedit pel logotip de la «Repúblicana Catalana» (una cosa que de moment només ell deu saber què és). «U d'octubre», «repressió»... es va sentir dir a Puigdemont en les proves de so. El tècnic, després de mirar-se la pantalla del dret i del revés i de moure's per tota la plaça, va aixecar els dits polzes. Tot en ordre; només faltava la pluja. Un potentíssim tro que va petar pocs minuts abans de les set avançava que el bateig seria passat per aigua.



«Desviament provisional»

Caldes de Malvella era ahir un poble més groc que mai: pels llaços que reclamen l'alliberament dels presos independentistes, però sobretot pels senyals de trànsit que avisen que mig poble es troba en obres. Balliu, com la resta d'alcaldes del país, té les eleccions a tocar i Caldes plena de màquines, operaris, tanques i rètols que anuncien desviaments provisionals. La vila, que ja té plaça dedicada a la data de la consulta independentista, es vol posar guapa, com la Barcelona preolímpica.