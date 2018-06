Els centres Verd i Bosc de la Pabordia, premis Escola Creativa

Les escoles Verd i Bosc de la Pabordia de Girona i la Virolai de Barcelona han estat guardonades en la primera edició dels Premis Escola Creativa. Els guardons es lliuraran el 10 de juliol, i reconeixen aquelles escoles que impulsen la creativitat i la innovació en els seus projectes educatius. El director de la Fundació per a la Creativació, Miquel Àngel Oliva, ha expressat que el premis «tenen per objectiu destacar l'activitat d'aquelles escoles que promouen activament la creativitat i la innovació dels seus alumnes portant a terme els programes que impulsem des de la Fundació o bé a través d'altres iniciatives». El Col·legi Verd i l'escola Virolai de Barcelona han impulsat en els últims 5 anys els itineraris de la Fundació per a la Creativació en els cicles mitjà i superior de primària. Es premia també l'escola Bosc de la Pabordia pel seu projecte «Silencis». L'objectiu era fer viure als infants experiències noves entorn al silenci.