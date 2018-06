Compartir les experiències dels anteriors guardonats

La «família» dels guardonats amb els premis Princesa de Girona s'amplia cada any. Per això, la cerimònia d'entrega va incloure una taula rodona amb tres guanyadors d'edicions anteriors, per tal que poguessin compartir la seva experiència i explicar què va significar per a ells rebre aquest reconeixement.

La taula, moderada pel periodista i humorista Juan Carlos Ortega, va comptar amb Miriam Reyes (premi Social 2017), Borja Ibáñez (premi Recerca Científica 2010) i Auxiliadora Toledano (premi Arts i Lletres 2013). Aquesta última va oferir el testimoni més emotiu, ja que va patir un greu accident poc després d'haver rebut el premi. Toledano va explicar com havia passat un dels períodes més difícils de la seva vida, ja que va patir una paràlisi facial que li va impedir cantar, la seva gran passió. Tot i això, va assegurar que no havia tirat la tovallola i que ha aconseguit tirar endavant gràcies a tot el suport que ha rebut.