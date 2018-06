Un foc crema part d'un taller al Passeig d'Olot de Girona

Un petit incendi ha afectat cremat aquesta tarda part d'un taller situat al Passeig d'Olot de Girona. Concretament, les flames s'han originat a la cabina de pintures de l'establiment. El foc ha provocat cremades lleus al braç d'un treballador del taller, que també ha hagut de ser atès per la inhalació de fum provocat per l'incendi. Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques ha evaquat aquest empleat fins a un centre sanitari. En l'extinció dle foc hi han treballat fins a sis dotacions dels Bombers.