Els guanyadors demanen més inversió en ciència

Volem ser un exemple de perservança i treball intens per garantir un futur millor a les noves generacions». Amb aquestes paraules va cloure María Escudero el discurs d'agraïment conjunt de tots els guardonats d'aquesta edició, que van rebre el premi de la mà de Felip VI i Letizia. Enguany, la Fundació Princesa de Girona ha reconegut la tasca de la pròpia Escudero (premi Recerca Científica ex aequo), professora de la Universitat de Copenague i reconeguda per les seves investigacions en electroquímica a favor de les energies netes; Guillermo Mínguez (premi Recerca Científica ex aequo), per les seves investigacions sobre materials porosos que poden tenir un gran impacte en la sostenibilitat i el medi ambient; Arancha Martínez (premi Social), que va deixar una feina ben remunerada en el món de la banca per anar-se'n a l'Índia, des d'on ha creat una solució tecnològica per identificar i protegir milions de nens al carrer a tot el món; José Miguel Bermúdez (premi Empresa), per haver revolucionat el transport marítim substituint les energies fòssils per renovables), l'entitat francesa Article 1 (premi Entitat Internacional), per la seva tasca a favor de la igualtat d'oportunitats dels joves, la cantant Soleá Morente (premi Arts i Lletres ex aequo) i el violoncelista Pablo Ferrández (premi Arts i Lletres ex aequo), ambdós per les seves trajectòries en el món de la música. Ferrández va ser l'únic que no va poder assistir a la cerimònia, ja que es troba complint compromisos professionals a Israel.



Dones inspiradores

En nom de tots els premiats, Escudero, com a dona científica, va voler donar les gràcies a les dones «de tots els temps» que van obrir camí en diferents àmbits, «especialment aquelles a qui els seus col·legues van fer invisibles». «Gràcies per inspirar-nos», va agrair. També va aprofitar la presència del ministre de Ciència, Pedro Duque, per demanar al govern espanyol més inversió en ciència: «Alguns joves que vam sortir del país ho vam fer il·lusionats per seguir-nos formant en altres entorns. Des d'allà, no deixem de demanar que s'inverteixi més en ciència i que es faci un gran pacte per la ciència que serà la base del desenvolupament del nostre país», va indicar.

Escudero va assegurar que tots els guardonats estan disposats a ajudar a canviar el món. «És un repte ambiciós, però possible: tenim el coneixement i les eines necessàries», va garantir. Tot i això, va afegir que cal que algú els escolti, com ha fet ara la Fundació Princesa de Girona: «Necessitem que escoltin les nostres propostes, perquè la societat pugui prendre consciència de quins són els nostres reptes», va subratllar. Per això, Escudero va assegurar que aquest reconeixement els dona forces «per seguir treballant sense treva, amb il·lusió, dedicació i esperança».