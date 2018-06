Placa en record de les persones treballadores de la Grober

L'Ajuntament de Girona va descobrir ahir la placa commemorativa de les persones que van treballar a la fàbrica Grober, que va estar en funcionament entre 1890 i 1978. A l'acte de la descoberta van participar-hi, entre altres, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a més d'altres regidors tant de l'equip de govern com de l'oposició. També hi van ser presents membres de l'Associació de Veïns del barri del Mercadal, entre d'altres. La placa està a la cruïlla del carrer Cristòfol Grober amb el carrer Sèquia, on hi havia hagut aquesta fàbrica tèxtil.