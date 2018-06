Reconeixement als alumnes amb les millors notes de Batxillerat

Un total de 21 nois i noies dels centres educatius de Girona van participar ahir a l'acte de reconeixement a l'alumnat amb la millor nota de Batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà del curs 2017-2018. L'alcaldessa, Marta Madrenas, i el regidor d'Educació, Josep Pujols, van presidir l'homenatge. «L'acte és un reconeixement solemne que ens enorgulleix com a ciutat perquè el que heu assolit com a estudiants sobrepassa allò que és ordinari i, aplicant valors com el sacrifici, l'esforç o la tenacitat, heu aconseguit un mèrit que ara la ciutat us agraeix», va dir Madrenas.