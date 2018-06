El Rei defensa «una Catalunya de tots i per a tots»

El Rei d'Espanya, Felip VI, va tornar a refermar-se en el seu «compromís amb Girona i les seves comarques i la vocació de permanència de la Fundació Princesa de Girona en aquesta terra». També va exposar que la Constitució és la garant de la «convivència democràtica i cívica en llibertat» i, al mateix temps, va defensar la «personalitat» de Catalunya i «les seves institucions històriques d'autogovern». El monarca, juntament amb la reina Letizia, van presidir, ahir al vespre, l'entrega de premis Fundació Princesa de Girona al restaurant Mas Marroch dels germans Roca després de la negativa de l'Ajuntament de Girona a la cessió de l'Auditori. Els germans Roca però, no es van deixar veure.

Felip VI va arribar puntual a la cita a Vilablareix i en el seu discurs va afirmar que vol una Catalunya com la terra «des de la qual tant es va contribuir al nostre gran acord de convivència democràtica i cívica en llibertat, que va culminar amb la nostra Constitució i que ha permès el desenvolupament polític i el progrés social i econòmic d'Espanya en el seu conjunt com mai abans a la història».

El Rei va pronunciar paraules molt similars al discurs de l'any passat per insistir en el fet que els valors que han engrandit Catalunya són els mateixos que han engrandit Espanya. «Enguany tenim l'oportunitat de reafirmar el nostre compromís amb les senyes i els valors que han engrandit Catalunya, que han estat la base del seu progrés i, per tant, del progrés de tot Espanya».

El monarca espanyol va explicar que aquests valors formen part «de l'ànima mateixa d'aquesta Fundació» i que manté el compromís en una Catalunya que «estima una llengua, el català, que està en diàleg i en convivència sincera i enriquidora amb el castellà, un element sense el qual no és possible entendre la cultura d'aquesta terra que tant estima les seves tradicions». Una Catalunya, va dir, que vol «amb les seves institucions històriques d'autogovern i orgullosa de la seva personalitat» així com és «una terra d'acollida, inclusiva i integradora, respectuosa amb la diferència, oberta i plural, que ha estat sempre a l'avantguarda de la cultura i l'economia». «Una Catalunya de tots i per a tots», va sentenciar.

Felip de Borbó havia iniciat la seva intervenció donant «especialment les gràcies als germans i la família Roca, a tot Can Roca, per la generositat i companyia que han demostrat amb el nostre projecte des dels seus orígens, i avui especialment, per brindar-nos l'oportunitat de celebrar aquest acte en un lloc tan emblemàtic de Girona, a casa vostra». El públic va aplaudir enèrgicament.

També va agrair a «tantes persones i tants col·lectius d'aquí que han confiat en aquest projecte aportant-hi el seu temps, el seu coneixement i, sobretot, el seu entusiasme». El discurs del Rei, novament va fer-se en tres llengües, barrejant el castellà amb el català i, aquest cop, el francès, en deferència a l'entitat internacional premiada en aquesta edició.



Lloança dels premiats

La referència a Catalunya va ser només una petita part de la intervenció de Felip VI, que va dedicar la major part de les seves paraules a lloar els set premiats d'enguany i a explicar la funció de la Fundació Princesa de Girona i la tasca que ha fet al llarg de l'any per tot l'Estat en foment de la formació dels joves. Va recordar que es va crear fa nou anys i que s'havia construït «gràcies a l'esforç de moltes persones i entitats i a la seva identificació amb aquest gran projecte solidari, integrador i responsable». Va admetre que «no ha estat una tasca fàcil ni senzilla» però que «el nostre compromís amb l'esperit amb què es va crear la Fundació ens ha mantingut units davant dels reptes que ha hagut d'afrontar». I va afirmar que «queda molt camí per recórrer, que hem de millorar i millorarem. Que arribarem més lluny i assolirem noves fites».

I va avançar que de cara a l'any vinent, que serà la desena edició dels Premis, hi haurà un nou Premi Internacional, destinat a reconèixer la trajectòria professional i personal de joves que hagin destacat pel seu treball, els seus mèrits i la seva exemplaritat.

En absència d'autoritats locals i catalanes, la delegada del govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, i el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, van ser els màxims exponents polítics a l'entrega dels Premis.