Els Reis es troben a Caldes amb premiats i van a la reunió del Patronat

Com és habitual, els reis Felip i Letizia van celebrar ahir al migdia una trobada amb premiats d'edicions anteriors dels Premis Fundació Princesa de Girona a l'hotel Camiral de PGA Catalunya Resort, a Caldes de Malavella, on hauran dormit i on avui es durà a terme la jornada «Rescatadors de Talent».

Després de parlar amb els guardonats, els monarques van participar en la reunió del Patronat i del Consell Assessor de la Fundació, en presència del president de l'entitat, Francisco Belil, i de la seva directora general, Mònica Margarit.