Sarrià avisa que pot tornar a multar Hinojosa si supera el nivell de sorolls

L'Ajuntament de Sarrià de Ter està disposat a fer noves medicions de sorolls a l'empresa Hinojosa i, si es comprova que se superen els decibels permesos, estan disposats a posar noves multes. Així s'hi va comprometre el consistori durant la reunió veïnal que es va celebrar dimecres al vespre al centre cívic La Cooperativa per tractar el problema de les pudors i sorolls de la fàbrica. De tota manera, l'alcalde, Narcís Fajula, explica que el problema dels sorolls s'ha arreglat bastant els darrers mesos i que ara bàsicament afecta als edificis de l'avinguda de França amb les façanes més properes a la fàbrica. En aquests moments, el principal problema són les pudors, especialment des de que fa un parell de mesos es va espatllar una de les màquines que servia per airejar la depuradora. Des de llavors, les pudors han estat més intenses, tot i que sobretot en horaris determinats. Per això, tal com va avançar Diari de Girona, l'Ajuntament està treballant en una ordenança reguladora de pudors, similar a la de Riudellots o Banyoles, per mirar-hi de posar remei. La voluntat és que es pugui aprovar durant el ple de juliol.

D'aquesta manera, l'Ajuntamnent va complir amb el seu compromís amb la plataforma de veïns afectats per les pudors i els sorolls d'explicar-los els passos que estan seguint amb la fàbrica per tal d'acabar -o almenys minimitzar considerablement- les molèsties derivades del funcionament de la paperera. Segons indica Fajula, després de les reformes i intervencions que ha fet la fàbrica, els sorolls s'han reduït en els darrers mesos, però encara continuen provocant molèsties a una zona del poble. Fins ara el consistori ha posat dues multes a la fàbrica-una de 900 euros i l'altra de 12.0000- perquè, després d'haver fet les medicions corresponents, superaven els decibels permesos. La primera ja s'ha liquidat, mentre que la segona està pendent de recursos. La idea del consistori era esperar a fer noves medicions a què s'haguessin resolt els recursos, però davant les peticions veïnals, han decidit que no caldrà esperar tant i estan disposats a fer noves medicions i, donat el cas, posar les sancions que correspongui.



Ordenança de pudors

Més complicat és, en canvi, el cas de les pudors, que s'han intensificat en els darrers dos mesos arran del trencament d'una màquina de ventilació i l'arribada del bon temps. Segons explica l'alcalde, les males olors se senten en diferents barris en funció del vent, i es produeixen en horaris molt determinats que ja tenen localitzats. Fajula confia que la situació millori ara que s'ha arranjat la màquina espatllada i que l'ordenança contra les pudors que volen aprovar en el ple de juliol els serveixi per trobar noves solucions, però recorda que legalment no els permetrà imposar sancions. Per això, des de l'Ajuntament tenen previst demanar a la Generalitat que faci una nova llei que els ampari en aquest sentit.