Uns 150 treballadors municipals reclamen que es compleixi el conveni

Uns 150 treballadors de l'Ajuntament de Girona es van concentrar ahir a la plaça del Vi per exigir a l'equip de govern que es «compleixi el conveni». Van fer sonar cassoles i xiulets i van desplegar dues pancartes –que després van deixar penjades a la reixa d'entrada- on es llegia «Prou retallades. Respecteu el que heu signat». El personal municipal assegura que el consistori, emparant-se en informes jurídics que no han vist, els ha anunciat que deixarà d'aplicar alguns dels articles que tenen a veure amb les jubilacions anticipades o el pagament de triennis. A més, critiquen que l'Ajuntament els negui «de manera rotunda» convertir diferents categories de personal laboral en funcionaris i reclamen que, un cop les retallades han quedat enrere, se'ls apugi el sou. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar al programa Pam a Pam de Televisió de Girona que comparteix «al 100%» les reivindicacions de la plantilla, però que cal casar «la voluntat amb la legalitat» i que estan treballant, precisament, per buscar la fórmula d'encaix.

Els treballadors van assegurar que la voluntat negociadora s'ha acabat «de la nit al dia» i que l'equip de govern vol retallar diversos articles de l'acord laboral que hi ha vigent a l'Ajuntament. Segons explica el secretari general de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament, Rafa Navarro, aquests canvis es basen en uns informes jurídics que no han vist. «Entenem que s'ha fet una aplicació molt restrictiva de la normativa, i demanem a l'equip de govern que sigui valent perquè no patir una pèrdua de drets», va subratllar. Entre d'altres, critiquen que l'Ajuntament hagi decidit deixar de fer efectius els premis per jubilació anticipada, que servia per compensar allò que es deixa de percebre de pensió. O que es vulguin retallar els triennis, «fet que significarà una rebaixa real de sou per a unes 200 persones». A més, la plantilla s'oposa al fet que a partir de l'any vinent la tercera paga depengui del criteri de caps o responsables corresponents. També lamenten «la negativa rotunda» per part del govern de convertir determinades categories de personal laboral en funcionaris. «Som unes 1.200 persones en plantilla, de les quals n'hi ha un 25 ó 30% que són interins», va lamentar Navarro. Per últim, volen recuperar massa salarial, un cop «han passat les retallades».