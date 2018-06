L´Ajuntament de Girona va encarregar un informe jurídic per conèixer quines possibilitats de gestió tenia, des del punt de vista legal, l´emissora municipal. És com a mínim curiós que en aquest document, datat a 18 de gener de 2018, ja apunta a Televisió de Girona com a possible proveïdor del servei de ràdio.