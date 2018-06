L'Ajuntament cedeix la ràdio municipal a TVGI, de Joaquim Vidal

L'Ajuntament de Girona finalment ha mogut fitxa. Després de setmanes de mantenir la incògnita sobre qui es podia fer càrrec de l'emissora municipal i una vegada finalitzat el contracte amb Girona Ràdio SL, l'equip de govern ha decidit cedir el servei durant sis mesos a Televisió de Girona, la cadena propietat de Joaquim Vidal, exsenador de Convergència. Així doncs, l'emissora continuarà en antena, encara que amb una programació bàsicament en cadena a través de la Xarxa, almenys fins al setembre vinent.

La decisió es va donar a conèixer ahir, just el dia que Fem Girona -la marca amb la qual operava Girona Radio SL, encapçalada per Julià Bernabé i Eduard Cid- s'acomiadava de l'audiència i dels col·laboradors que han participat els darrers anys en la programació, després que no hagi pogut arribar a cap acord amb l'Ajuntament per continuar gestionant el servei.

Fonts municipals van explicar ahir que la cessió a Televisió de Girona és fins a final d'any, quan l'Ajuntament vol treure la gestió de l'emissora a concurs. La previsió és que durant l'estiu la programació sigui bàsicament en cadena, a través de la Xarxa -propietat de la Diputació de Barcelona- i que a partir de setembre es vagi incorporant programació local de forma paulatina, sobretot butlletins informatius. Les mateixes fonts han assegurat que d'aquesta manera se salva la «continuitat de l'emissora fregant el pal».

Es podria dir que la situació s'ha resolt a l'últim minut, tot i que fa molts mesos que l'Ajuntament té aquesta patata calenta sobre la taula i no preveu resoldre-la definitivament fins a finals d'aquest any. Malgrat això, en un informe jurídic elaborat el gener passat al qual ha tingut accés Diari de Girona, l'Ajuntament ja apuntava la possibilitat que el gestor que es quedés l'emissora entre juliol i desembre fos Televisió de Girona. El document, que signa el lletrat municipal Vicenç Estanyol, contempla com una de les opcions encarregar el servei de forma transitòria o provisional a Fem Girona i «posteriorment (1 de juliol en endavant) adjudicar en favor d'un proveïdor (d'entre els quals TVGI en podria ser un)». En l'informe només es parla de Televisió de Girona com a possible proveïdor, tot i que el mateix text admet implícitament que n'hi podrien haver d'altres.

Televisió de Girona és un dels mitjans de comunicació propietat de Joaquim Vidal, que gestiona el diari El Punt Avui i la cadena El Punt Avui TV. Vidal també és propietari de la cadena de supermercats Valvi i havia estat senador per Convergència i durant anys alcalde Sant Gregori pel mateix partit polític.