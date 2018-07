Girona va acollir un total de 31 curses populars l'any 2017

L'aposta de Girona per l'esport està donant bons resultats. I així es constata en la memòria de la regidoria d'Educació i Esports corresponent a l'any 2017, on s'assenyala que la ciutat va acollir al llarg de l'any passat un total de 31 curses i marxes populars, la qual cosa suposa una mitjana de més de dues al mes. De totes elles, n'hi ha una que destaca per sobre la resta: la quarta edició de la Cursa de la Dona, que va comptar amb més de 6.500 inscrites. En total, gairebé 22.000 persones van participar en les curses i marxes celebrades a la ciutat.

El programa «Posa't a córrer!» de l'Ajuntament de Girona té com a objectiu promoure la pràctica esportiva i donar a conèixer les curses i marxes populars que se celebren tant a la ciutat com en poblacions properes, ja siguin organitzades pel Servei Municipal d'Esports o per altres entitats. Amb aquesta finalitat, s'edita un calendari que amb l'eslògan «Posa't a córrer!», recull totes les curses i marxes populars de l'any.

Durant el 2017, segons es recull en la memòria, 58 entitats van participar en l'elaboració del calendari, on es van reflectir un total de 102 curses i marxes. D'aquestes, 31 es van organitzar a la ciutat de Girona. Un total de 26 van ser promogudes per entitats, clubs i associacions de veïns, mentre que les cinc restants van anar a càrrec del Servei Municipal d'Esports amb la col·laboració d'entitats i empreses de la ciutat. En el marc de les curses organitzades per les associacions veïnals de Palau, Montilivi, Montjuïc i Fontajau, es van organitzar també quatre curses del CorreBarris infantil, i una cinquena cursa més de cloenda.

Gairebé 22.000 persones van participar en les curses i marxes organitzades a la ciutat. D'aquestes, 11.317 van prendre part en les que estaven organitzades pel Serveis d'Esports.

De les curses organitzades pel Servei d'Esports, la Cursa de la Dona, celebrada el 24 de setembre, va ser la que va reunir un major nombre: en total, 6.700 assistents. Tot i això, també van destacar les 1.638 que van participar en la tretzena Sant Silvestre, que acomiada l'any cada 31 de desembre, i les 1.149 que van inscriure's en la 21a Cursa Popular Ciutat de Girona, que va tenir lloc el dia 7 de maig. Pel que fa a les curses organitzades per entitats i que van rebre el suport de l'Ajuntament, el consistori destaca la Trailwalker Girona, la Cursa 10 Km Esports Parra, la cursa popular del Carrer Nou i la Cursa de Muntanya de Girona i Transgavarres.

Grans esdeveniments

A banda de les curses i marxes populars, la ciutat també ha acollit esdeveniments esportius de gran renom, que, segons el consistori, han contribuït a reforçar la projecció de Girona com una ciutat on es gaudeix de l'esport i com a Destinació de Turisme Esportiu. La memòria enumera alguns dels més importants, com ara el Rally Costa Brava, el MIC de futbol, el Torneig Internacional Costa Brava Girona de bàsquet, la Trailwalker, la Pirinexus 360, la MBT Girona, la Tramunbike, la GerunDona, el Campionat de Catalunya absolut de tennis, el congrés de judo «Ciutat de Girona», el campionat de funky «Ciutat de Girona» o el Girona Cycling Festival.

Entre altres projectes destacats que es van dur a terme durant el 2017, la regidoria d'Esports destaca que es va enllestir el Pla Estratègic de l'Esport per al període 2018-2028, que marca les línies a seguir durant la propera dècada tant en matèria d'instal·lacions com de pràctiques esportives i que inclou la construcció de l'únic velòdrom cobert de Catalunya. A més, recorda que es destinen recursos a subvencionar els clubs i entitats que donin prioritat a la pràctica de l'esport femení.