La policia de Girona engega el dispositiu «Places segures»

La Policia Municipal de Girona ha posat en marxa un any més el dispositiu «Places segures», que com cada estiu es porta a terme per evitar actes incívics que puguin malmetre la convivència ciutadana, sobretot en determinats punts com places i parcs públics on s'acostumen a reunir grups, especialment de joves.

La campanya, que s'allargarà fins al dia 30 de setembre, preveu controlar els comportaments incívics i el consum de substàncies estupefaents a la via pública, aplicar les ordenances de civilitat i convivència ciutadana i, sobretot, donar resposta a les diferents queixes que puguin arribar dels veïns i veïnes de la ciutat relacionades amb l'incivisme o la convivència ciutadana. D'aquesta manera, l'objectiu és que millori la convivència en aquests espais.



Patrullatge a la ciutat

A més, la Policia Municipal ha anunciat que també efectuarà un patrullatge preventiu per diferents punts de la ciutat per tal de localitzar les conductes incíviques i poder corregir-les, amb l'objectiu de mantenir la convivència ciutadana.