L'activista investigat per les pintades a la subdelegació del govern espanyol a Girona surt en llibertat

L'activista investigat per les pintades a la subdelegació del govern espanyol a Girona ha sortit en llibertat després que la policia espanyola el detingués aquesta tarda a l'Escala. El jove, Lluc Huguet, ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres i s'ha acollit al dret a no declarar.

Està investigat per suposats delictes de desordres públics i danys arran de les protestes del 25 de març i protestes del 25 de març,. La setmana passada no es va presentar al jutjat, motiu pel que avui ha estat detingut.

A les portes del jutjats, s'hi ha concentrat una vintena de persones, alguns dels quals membres del col·lectiu La Forja, convocats pels CDR per donar-li suport. Huguet els ha agraït la convocatòria i ha assegurat que "la Guàrdia Civil ens vol silenciats" i "si no hi som tots, ho acabaran aconseguint".



Els fets pels que investiguen Huguet es remunten a finals de març, quan diverses desenes de persones convocades pel Col·lectiu La Forja de Girona van pintar de groc la façana de la Subdelegació del Govern, van arrencar la bandera espanyola que onejava al màstil de l'edifici.







Aquesta és la galeria de fotos de la protesta d'aquell dia