Crítiques a la gestió del govern a la ràdio municipal

Els moviments que l'equip de govern de Girona ha fet per solucionar el conflicte de l'emissora municipal i el fet que durant sis mesos s'hagi cedit a Televisió de Girona ha aixecat les crítiques de diversos grups de l'oposició.

La portaveu de Cs, Míriam Pujola, ha acusat el consistori d'«haver asfixiat econòmicament la ràdio per tal de forçar un concurs i així adjudicar la gestió de l'emisora a un grup afí». Pujola ha acusat l'Ajuntament d'haver actuat amb «mala fe per assegurar-se que els anteriors gestors abandonarien el projecte». Per a Pujola, és especialment greu l'existència d'un informe jurídic municipal -destapat dissabte per Diari de Girona- en el qual ja es va apuntar directament a TVGi com a possible opció per gestionar la ràdio municipal. I ha apuntat que «no és casualitat que ara s'emeti una programació de mínims des del soterrani de TVGi fins a la concessió de la llicència».

La CUP-Crida per Girona han criticat «l'opacitat» del govern amb l'afer i n'han denunciat una manca de compromís a l'hora de donar explicacions. El grup ha avfegit que «qüestionem totalment la gestió per part del govern municipal d'aquest tema. La falta de previsió mostrada fins ara, juntament amb el baix nivell de recursos que s'hi preveuen destinar en el futur, denoten el desinterès polític del govern pel projecte de la ràdio municipal».

Pel que fa a ERC-MES, la seva portaveu, Maria Mercè Roca, ha acusat el consistori de no voler «invertir ni temps ni diners a ambicionar una emissora potent i de referència» i ha proposat que la UdG participi al projecte a través dels seus estudiants i investigadors. Roca ha afegit que «és una llàstima que no s'hagi pogut arribar a un acord amb l'Ajuntament per a què segueixin fent aquesta feina», referint-se a Fem Girona que va emetre fins divendres.