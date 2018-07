La CUP reclama a l'Ajuntament que demandi Adif

La CUP-Crida per Girona ha valorat públicament l'informe encarregat per l'Ajuntament per tal d'avaluar i quantificar els perjudicis i els incompliments generats per Adif en la gestió de les obres del TAV a la ciutat. La formació creu que els resultats de l'estudi confirmen la conveniència d'interposar una demanda municipal contra Adif «amb la major brevetat possible», i qüestiona la gestió que han fet els diferents governs municipals a l'hora de negociar amb l'Estat. També reclamen més diàleg i transparència per part del govern envers entitats veïnals, ciutadania i grups polítics de cara als propers passos que caldrà acordar.