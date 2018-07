La CUP lliura una bandera per l'alliberament dels presos a la nova delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera

El regidor de la CUP- Crida per Girona Lluc Salellas ha rebut, aquest matí, la nova delegada del govern espanyol Teresa Cunillera a l'Ajuntament de Girona fent-li entrega d'una carta i una bandera per l'alliberament dels presos polítics.

A la carta, s'hi pot llegir: "Per tot plegat, avui vindrem tan sols a donar-te aquesta carta i a recordar-te que els presos i les preses polítiques han de ser alliberades, que no teniu excuses i que tu com a màxima representant de l'Estat a Catalunya et pertoca defensar els seus drets. Però que a més a més, si la teva és una funció de coneixement i trasllat de la realitat del nostre país et pertoca també defensar el dret a l'autodeterminació d'un poble que ha expressat aquest anhel per tots els mitjans democràtics i no violents possibles i que no es cansarà de fer-ho tants vegades com faci falta. Això que us quedi clar. No comprareu la voluntat republicana de catalanes i catalans als despatxos de Madrid ni de Barcelona".

També assegura, en referència al PSOE, que "no podem blanquejar la vostra proposta que nega permanentment els drets del poble de Catalunya" i apunta que "sempre que heu pogut escollir, heu triat defensar el règim del 78, la centralitat de l´Estat i la monarquia borbònica imposada pel General Franco. Us heu posat al costat de les elits empresarials, catalanes i espanyoles, perquè puguin mantenir els seus negocis encara que sigui a canvi de negar drets fonamentals."