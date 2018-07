El festival del Circ de Girona mostrarà 24 espectacles mai vistos a Europa

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or se celebrarà a Girona del 14 al 19 de febrer del 2019, un dia més que en l'anterior edició. La Gran Carpa es muntarà per segon any al Camp de Mart de la Devesa, que acollirà dues funcions més. Uns vuitanta artistes procedents d'una dotzena de països oferiran 24 espectacles mai vistos a Europa. Els primers confirmats que s'han donat a conèixer aquest dimarts provenen del Gran Circ Estatal de Rússia Rosgoscyrk amb 3 atraccions i el Circ Nacional de Pyongyang amb 2 atraccions, una d´elles, la de la trapezista Kil Hye Song, protagonista del nou cartell. En paral·lel al certamen, s'organitzarà el Circus World Market al Palau de Fires, situat just al costat i que connectarà amb la carpa principal. Es tracta d'una fira especialitzada que vol ser un aparador per donar a conèixer la feina d'empreses i artistes del sector a nivell internacional.