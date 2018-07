Madrenas, a Cunillera: «És urgent que l'Estat faci els passos necessaris per alliberar els presos»

L'Ajuntament de Girona ha reprès relacions amb la delegació del govern espanyol, trencades després de l'1-O quan Enric Millo era delegat. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la nova delegada de l'Estat, Teresa Cunillera, s'han reunit aquest dimarts a l'ajuntament. Madrenas li ha fet arribar una carta a Cunillera per dir-li que és "urgent" que l'estat espanyol faci els "passos necessaris" per alliberar els "presos polítics" i permetre el retorn dels exiliats. També l'insta a retirar les instruccions a la fiscalia per investigar ciutadans o càrrecs electes i que canviïn les cúpules de la Guàrdia Civil i la policia estatal "responsables de l'1-O". Cunillera assegura que respondrà la carta i afirma que el pensament "radicalment oposat" que tenen l'alcaldessa i ella no impediran que puguin "treballar conjuntament". El regidor de la CUP, Lluc Salellas, ha declinat participar a la reunió amb els grups municipals i també ha entregat un escrit a la delegada on acusa els socialistes de practicar "terrorisme d'Estat". "No podem blanquejar la vostra proposta que nega permanentment els drets del poble de Catalunya", recull la carta. Salellas també li ha donat una bandera de 'Llibertat presos polítics'.