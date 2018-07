Una aturada elèctrica deixa sense llum durant dues hores diversos establiments

Una aturada en el subministrament elèctric a la cruïlla que uneix el Carrer de la Rutlla amb el Carrer de la Creu ha provocat que la majoria d´establiments de la zona perdessin la llum durant dues hores. Els problemes han començat a dos quarts de vuit del matí i s´han acabat a dos quarts de deu, una hora abans del previst.

Els veïns afectats han explicat que la situació els ha enganxat per sorpresa, ja que molts d´ells no havien rebut cap avís. A més, bona part dels establiments que han patit les conseqüències destaquen que els seus comerços no estaven inclosos en la llista que Endesa havia facilitat a alguns dels edificis.

Els comerciants reclamen que, en aquestes situacions, el més important és que l´empresa informi sobre les tasques de manteniment per poder gestionar millor el problema. "Si t´adverteixen el dia anterior, pots minimitzar les pèrdues per aturar dues hores la feina", declara un dels afectats.

Per la seva banda, Endesa afirma que tots els edificis implicats havien rebut una notificació. Els operaris que han realitzat les tasques al·leguen que era una descàrrega programada per fer una millora en la instal·lació elèctrica perquè s´estaven utilitzant connexions que no es podien suportar.