Bramon: «L'objectiu és establir vincles i contribuir a sentir-nos un sol poble»

El garrotxí Albert Bramon va prendre possessió del càrrec de subdelegat de l'Estat a Girona envoltat de representants de tots els àmbits socials i colors, en un altre senyal de recuperació de relacions institucionals.

L'alcaldessa de Girona no hi va assistir però va delegar en el tinent d'alcalde Eduard Berloso. També hi era el cap de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, el cap dels Mossos a la regió de Girona, Josep Milan, diputats i senadors del PSC i Ciutadans, el rector de la UdG, Quim Salvi, el vicepresident de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, entre d'altres, a més del fins ara subdelegat popular Juan Manuel Sánchez-Bustamante i també Francesc Francisco-Busquets, subdelegat a Girona als governs Zapatero.

Al discurs, Bramon va dir que «m'agradaria fer política i fer política és tenir objectius a llarg termini. Un pot ser un excel·lent gestor però es pot perdre perquè no se sap quin és l'horitzó al qual es vol anar a parar. L'objectiu és establir vincles i mantenir els llaços i contribuir a sentir-nos un sol poble».