Desglaç a mitges

Disset mesos després de l'última visita d'un delegat de l'Estat a l'Ajuntament de Girona i nou mesos després que el consistori trenqués relacions amb l'Estat arran de l'1-O, quan Enric Millo era delegat, ahir va començar el desglaç. L'Ajuntament ha restablert les relacions aprofitant l'arribada del govern del PSOE a l'Estat i, almenys, el to ha canviat.

La nova delegada de l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, assistia a l'acte de presa de possessió del càrrec del nou subdelegat a Girona, el garrotxí Albert Bramon. Abans, i com a primer acte a la demarcació, es reunia amb l'alcaldessa de Girona a l'ajuntament. Al seu despatx, Marta Madrenas li va entregar una carta amb reivindicacions. Les primeres, relacionades amb la situació a Catalunya. «La ciutat està compromesa en la resolució del conflicte», li diu. A Millo, l'alcaldessa li havia reclamat que demanés perdó i, a Cunillera, li recorda que la ciutat «no oblida» l'1-O.

Així, Madrenas veu «urgent» que l'Estat faci «els passos necessaris» per «alliberar els presos polítics i permetre el retorn dels exiliats». També l'insta a fer «un reconeixement a les víctimes de la violència policial» de l'1-O i «retirar les instruccions de fiscalia i cossos policials per investigar ciutadans i càrrecs electes» i que «canviïn les cúpules» de la Guàrdia Civil i Policia Nacional. A banda, Madrenas recorda temes pendents: la finalització de les obres derivades del TAV i reparació dels danys als veïns, reposició de la plaça Espanya, el nou Arxiu Provincial, el desdoblament de l'N-II o el traspàs de l'aeroport, entre d'altres.

La trobada, segons Cunillera, va ser «raonablement com havia de ser» i «cordial»: «Jo respecto el pensament que l'alcaldessa pugui tenir radicalment diferent del meu» però «això no ha d'impedir que puguem treballar conjuntament». «Tampoc he vist que em vulgui convèncer a mi», afegia, per dir que la seva «missió» serà que, al final, els ciutadans puguin dir «teníem alguna cosa encallada i l'hem pogut com a mínim encarrilar i buscar una solució».

Cunillera, que havia arribat acompanyada de la portaveu socialista Sílvia Paneque, va reblar que «hem estat bé, i quan renuncies a intentar convèncer crec que trobarem eines per treballar». Sobre la carta, que encara no havia pogut llegir, va dir que respondrà malgrat que potser no en tot serà «satisfactòriament».

Cunillera va apostar pel «diàleg i negociació» per «arribar a pactes i acords» i oferir «mà estesa a les altres administracions». «Tenim l'obligació» de fer el possible «per tenir una relació de convivència, tolerància i respecte», afegia. Per la seva part, Paneque va valorar l'oportunitat del retorn a les converses per treballar en benefici dels gironins.