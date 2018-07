Una màquina ha fet aquests dies les rases per on passa l'aigua que serveix per al sistema de reg dels plàtans de la Devesa. Es tracta d'una mesura habitual en aquesta època de l'any i que, per tant, l'Ajuntament de Girona encarrega periòdicament a una empresa especialitzada. L'aigua que surt d'un pou es va desplaçant per les rases arran dels troncs dels arbres amb l'objectiu d'anar-se filtrant a les arrels.