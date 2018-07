ERC vol mesures educatives al sector Est

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona presentarà dilluns vinent una moció per abordar les problemàtiques urgents de Girona Est en matèria educativa. El regidor Pere Albertí ha explicat que «l'Ajuntament va engegar fa un any un procés deliberatiu a nivell de ciutat sobre la qüestió de la segregació escolar, però pel que hem vist va per llarg i hi ha barris que necessiten solucions immediates, de cares al curs vinent». Albertí ha exposat algunes dades com ara que a Font de la Pólvora un 56,2% de la població jove no ha acabat la primària, xifra que és igualment preocupant a Vila-roja (31,9%). A més, ha assenyalat el regidor, «en els darrers anys augmenten els nois i noies que abandonen els estudis de la ESO, i disminueix el nombre dels que graduen».

Per anar fent passos en la resolució d'aquest problema, ERC-MES proposa la instal·lació d'una Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) a Girona Est. Pere Albertí ha explicat que es tracta d'una eina que «de manera excepcional permet als alumnes amb necessitats educatives especials que segueixin part dels ensenyaments corresponents a la ESO oferint-los activitats específiques adaptades als seus perfils». Les UEC van ser creades per la Generalitat l'any 2001 per tal de garantir l'atenció a l'alumnat amb problemes d'adaptació al medi escolar. Segons Albertí, «molts estudiants que cursen la primària a Girona Est tenen dificultats per assolir l'èxit escolar durant l'etapa d'ESO, que la realitzen fora del barri».



Aprenentatge d'oficis

Més enllà de la UEC, la coalició considera també imprescindible «encaminar als estudiants de Girona Est cap a la capacitació professional i l'aprenentatge d'oficis», i és per aquest motiu que demanen en el segon punt de la moció que s'estudiï la possibilitat d'iniciar cursos de formació i inserció laboral al mateix barri. Segons Maria Mercè Roca, la cap de grup, «aquestes dues mesures són imprescindibles i urgents per donar oportunitats a la gent de Girona Est, pel seu futur». Per la portaveu d'ERC-MES, «l'educació és el principal garant del funcionament de l'ascensor social i una eina bàsica per a la promoció de l'autonomia personal».

A mode de conclusió, la regidora ha declarat que «tots els barris són centre, també Girona Est», i ha defensat que el govern municipal «hauria d'aportar les eines necessàries per tal de dignificar el sector, també en matèria educativa, i no fer diferències entre ciutadans ni entre barris».