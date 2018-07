Girona acull 29 infants sahrauís aquest estiu

Girona acollirà un any més infants sahrauís durant l'estiu. Ahir a la nit van arribar els últims nens i nenes provinents dels camps de refugiats de Tindouf, que han anat arribant de forma esglaonada des del 28 de juny. En total, 29 nens i nenes provinents dels campaments de la daira de Farsia passaran els mesos de juny, juliol i agost a diversos municipis del Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, la Selva interior i Osona.

El grup d'infants ha vingut a la ciutat gràcies al programa "Vacances en pau", que organitza un any més l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS-Girona) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i d'altres consistoris gironins. A Tindouf, els nens i nenes que s'estaran a Catalunya viuen en campaments de refugiats en unes condicions molt dures derivades del conflicte polític i al llarg de l'estiu fan d'ambaixadors de la causa sahrauí.

El lloc d'origen d'aquests infants és la zona on hi ha la daira de Farsia, ciutat agermanada amb Girona des de l'any 1997. El regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Cristóbal Sànchez, va explicar ahir que "des del consistori col·laborem un any més amb aquesta iniciativa de l'entitat ACAPS, que és un dels exemples més clars que tenim a casa nostra del caràcter solidari i cooperatiu de la nostra societat i del caràcter de ciutat educadora de Girona".

Desenes de famílies gironines acolliran durant les properes setmanes aquests nens i nenes sahrauís, que formaran part del seu dia a dia, convivint i intercanviant experiències amb els infants de la ciutat. Amb aquest programa, els joves sahrauís també tenen l'oportunitat de fer-se revisions mèdiques completes, visites als especialistes i la possibilitat d'una intervenció quirúrgica si fos necessari.

La recepció oficial dels infants i de les seves famílies d'acollida, però, serà el proper dia 16 de juliol, a les 17.30 h al Saló de Plens de l'Ajuntament de Girona, i comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i del regidor Cristóbal Sànchez.