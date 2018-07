La meditació i la preparació per a la mort centren el Girona novaCultura de Salut

La meditació i la preparació per al final de la vida centraran la quarta edició de les jornades Girona novaCultura de Salut, que organitza la Fundació Oncolliga Girona del 28 al 30 de setembre al Barri Vell de Girona. Sota el títol «Silenci» les jornades volen oferir eines per gestionar millor els problemes vitals a partir de ponències, converses i tallers, a més d'una pràctica intensiva de meditació al monestir de Sant Daniel.

«Quan pensem en salut no hem de pensar només en la malaltia, sinó que també és important la relació que tenim amb el nostre cos i la nostra ment», ha assenyalat la presidenta de l'Oncolliga, Lluïsa Ferrer, que ha destacat que «edició rere edició s'arriba a més gent i molts repeteixen perquè veuen la necessitat de mirar endins per gestionar millor els inputs negatius». «Cal esforçar-se per canviar la nostra relació amb la vida», assegura Ferrer.

En el mateix sentit, la directora de les jornades, Sylvia Miàs, ha subratllat que la voluntat de les activitats és ajudar a «prestar atenció a la part més espiritual de la salut, i fer-ho des del silenci i la meditació, perquè el silenci exterior ajuda a arribar al silenci interior».

Les jornades comptaran amb la presència de diversos especialistes en mindfulness o atenció plena, una pràctica del budisme «per ajudar a gestionar les emocions i aprendre a viure l'aquí i l'ara, per obrir-se al que passa», ha assenyalat Myàs. Així, la presidenta de l'AEMind, l'Associació Espanyola de Mindfulness i Compassió, Cecília Gelpí, oferirà la conferència inaugural «El valor del silenci conscient» i donarà a conèixer els beneficis del mindfulness als més joves amb un taller a l'institut Jaume Vicens Vives.

El psiquiatre Vicente Simón, que participa per tercera vegada en les jornades, dialogarà amb dos pacients oncològics sobre la meditació durant la malaltia des d'una perspectiva científica i vivencial i oferirà el taller «La ment en silenci».

La psicòloga Estrella Fernández, directora de l'InselfMindfulness, oferirà un taller sobre el dolor i el patiment i també hi haurà tallers amb tècniques per afrontar i preparar la mort, a càrrec de les psicòlogues Carme Ventura, Núria Agudo, Natatxa Molina i Marta Juanola.

També hi haurà tallers de meditació zen, activitats més lúdiques com un taller familiar per construir un gran mandala o un concert de música tradicional de l'Índia a càrrec de Bhakti Das, a més d'un tast del vi Microscopi 2016, que dóna suport a una recerca oncològica pionera de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

L'esdeveniment es tancarà el 30 de setembre amb un taler sobre eines d'acompanyament espiritual a càrrec de Sara Pons i la pràctica intensiva Dia de Silenci, a l'hostatgeria del Monestir de Sant Daniel, que és l'única activitat de pagament de les jornades.

La resta de tallers i activitats són gratuïts tot i que els interessats s'hi han d'inscriure prèviament al web de la Fundació Oncolliga Girona.