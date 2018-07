Una nova fira del circ única al món i un dia més de xou

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or torna per segon any consecutiu a la capital gironina del 14 al 19 de febrer del 2019. Un dels cinc millors espectacles circenses d'arreu del món i el més potent a escala estatal, va presentar ahir part de la seva programació amb més de 5.500 entrades venudes ja a set mesos vista. Una de les novetats més rellevants de la vuitena edició de l'espectacle serà l'ampliació d'un dia més de xous i la incorporació del Circus World Market al Palau de Fires de Girona, la primera i única fira del circ comercial internacional del món.

Llums, música i molta acció. L'engranatge que comença a moure tots els fils per preparar el Festival de circ Elefant d'Or ja funciona, i amb arrancada. L'organització de l'esdeveniment està immersa en la fase de càstings amb l'objectiu de seleccionar artistes de primer nivell d'arreu del món perquè competeixin a través de 24 atraccions inèdites sobre l'escenari europeu. Fins ara, s'han realitzat dos viatges a Ucraïna i un a la Xina, i es preveu visitar el Perú durant el mes de juliol, Moscou el setembre, promocionar l'espectacle a Israel a l'octubre i repetir a la Xina el novembre. En paral·lel, també s'avaluen els candidats via vídeo. «Volem abastir una programació d'excel·lència amb més de 80 artistes vinguts d'una dotzena de països diferents», va detallar Genís Matabosch, director del Festival, acompanyat de l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el vicepresident de la Diputació, Miquel Noguer.



Primers espectacles confirmats

El capdavanter de l'esdeveniment va posar l'accent en l'important ressò a escala internacional que va tenir el gran espectacle en l'edició passada, arribant a 30.608 espectadors amb una ocupació mitjana del 99,11%. Els responsables de l'espectacle d'èxit van presentar ahir un terç de les atraccions de la propera edició, confirmant que les direccions de les principals companyies estatals de circ volen estrenar-se en el marc del Festival. Seran el Gran Circ Estatal de Rússia – Rosgoscyrk, que efectuarà tres atraccions en perxes volants, malabars i malabars en grup, i el Gran Circ de Pyongyang – Corea del Nord, amb dues atraccions per part d'un gran grup de saltadors de bàscula i la trapezista Kil Hye Song que protagonitza el cartell oficial del programa 2019.

El Festival va néixer el 2012 a Figueres a càrrec del promotor Circus Arts Foundation. Per segona vegada des de la data de creació, Elefant d'Or (la gala final) afegirà un dia de gran espectacle, assolint sis jornades de trajectòria. El dilluns ja no es farà l'Espectacle d'Or on competiran els finalistes dels espectacles Blau i Vermell, sinó que es farà dimarts. El dilluns 18 es reservarà per al Dia de l'Espectador amb el preu únic de 18 euros, tenint en compte algun descompte excepcional, destinat a donar cabuda a la gent que l'any passat es va quedar sense entrada, al públic universitari que marxa el cap de setmana i als professionals del circ que treballen en festius.



Fira comercial del sector

Pel que fa al nou Circus World Market tindrà com a conseqüència la remodelació dels espais del Festival, ja que les carpes Vestíbul, VIP i de serveis marxaran del Camp de Mart de la Devesa i s'ubicaran al Palau de Fires, fet que suposarà passar de sis a tres carpes i de 5.408 a 2.754 metres quadrats d'ocupació del parc. Madrenas va tancar la sessió de presentació subratllant l'ampli recorregut de l'exhibició: «És una aventura que defuig l'ordinari i el normal i sembla que assoleixi l'impossible. Es pot notar la voluntat de qualitat extrema, fet que fa gran el Festival».