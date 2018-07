Les obres de construcció del pont del Dimoni entren en la fase de fonaments

Les obres de construcció del pont del Dimoni de Girona es troben en la fase de fonaments. Des d'avui a les vuit del matí ha quedat tallat un carril de circulació a la banda esquerra del riu, sentit sud, de manera que durant la durada de l'obra el carrer Güell, entre l'avinguda d'Olot i el carrer de Pere Compte, només disposarà d'un carril de circulació per banda. Aquest fet ha provocat algunes retencions de trànsit.



Després de finalitzar la fonamentació del pont situada a la dreta, aigües avall, actualment s'està treballant en la fonamentació de la rampa situada a la mateixa banda del riu que ha de donar accés al pont. Avui s'ha limitat el trànsit de la banda esquerra del riu, sentit sud, per començar els treballs d'excavació de la pila de fonamentació ubicada en aquest costat.



Els treballs haurien d'acabar a finals d'any i es va començar a reconstruir al mes de març.



Les actuacions han de servir per recuperar un símbol d´identitat de Santa Eugènia, llargament reivindicat pels veïns, que es va desmuntar el 1968. De tot el conjunt de pedres que es conserven de l´antic pont del Dimoni, s´han detectant 100 dovelles que formaven els dos arcs del pont. Aquestes pedres es faran servir per reconstruir aproximadament un 70% del que era el pont original. La resta, a banda i banda de l´arc, se substituirà per estreps de formigó.



L'accés al pont es farà a través de dues rampes que s´ubicaran en cadascun dels costat de la passera, a banda i banda del riu. En els dos extrems de les rampes hi haurà les plataformes d´inici i de final. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Salvador Serra SA per un import de 408.012 euros.





La reconstrucció s´ha plantejat arquitectònicament com a unió de tecnologia moderna, tecnologia tradicional i tecnologia medieval, segons el consistori.



L´objectiu és edificar el pont amb la reconstrucció de dos arcs laterals fets amb estreps de formigó, les dovelles del s.XIV (1357) i la paret de maçoneria tradicional, mantenint la imatge original. També s´intentaran reproduir les mides de l´antic pont: 13 metres de llum de l´arc, 8 metres d´alçada lliure sota l´arc i entre 3 i 3,7 metres d´amplada.

Pel que fa a la tecnologia moderna, s'aprofitaran les eines que proporcionin les màximes prestacions amb els mínims mitjans, com són la fonamentació de l'arc del pont de formigó armat, tirants per comprimir les dovelles de pedra originals, arc metàl·lic de reforç, mínims pòrtics estructurals a les passeres o la lleugeresa de paviments mixtos de fusta i ferro.



Es procurarà que tots els elements, juntes i unions siguin tant visibles com es pugui. En relació amb la part més tradicional, les parets de maçoneria del pont s´aixecaran a través de la tradició constructiva local amb materials rierencs i morter de calç. Finalment, es recuperaran les dovelles de carreus de pedra perquè tornin a fer la seva funció original: formar un arc de pedra estructural.