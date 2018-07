Santa Eugènia Actuació en la parada de bus

L'Ajuntament de Girona ha fet canvis a l'entorn d'una de les parades de bus del carrer Santa Eugènia. És la parada situada entre Can Ninetes i la plaça del Barco, al carril en direcció a Salt. S'ha eliminat l'encaix que que feia que l'autobús un cop a dins tingués problemes per incorporar-se de nou a la via. La vorera s'ha ampliat i ara el bus queda parat a la calçada. Això obliga els vehicles del darrere a aturar-se i provoca que la via, compartida amb els ciclistes, sigui més lenta.