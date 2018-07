Es compleix un any de la tempesta «rècord» a Girona

Quedaven poques hores per començar el mes de juliol del 2017 quan va esclatar la tempesta perfecta a Girona. El temps havia avisat hores abans amb lleus calamarsades al Gironès, però res feia preveure que es produiria la tempesta més viruelenta viscuda a Girona des de l'any 2002. Els 52 litres que van caure en poc més de mitja van deixar cotxes aturats, baixos inundats, contenidors flotant pels carrers i persones caminant sobre l'aigua que els arribava per sobre dels genolls.



L'excepcionalitat de la situació va ser tal que, segons dades de la Generalitat de Catalunya, el telèfon d'emergències 112 va rebre 400 trucades. A més, els bombers van tenir 200 avisos, la majoria per carrers o baixos d'immobles inundats, arbres caiguts o acumulacions d'aigua a molts locals.





L'Hipercor va ser desallotjat

En el poc temps que va durar la tempesta, la ciutat es va col·lapsar completament per ser la tempesta més ràpida i violenta dels darrers anys. La intensitat del temporal, combinada amb els vents «huracanats» i la pedra van deixar dos rècords a Girona. El primer va ser la tempesta més forta des del juny de 2012, quan van caure 99 litres a Girona-Montjuïc. El segon fa referència a la temperatura, ja que el darrer dia del mes de juny de l'any passat va ser el més càlid des de 1911, amb una mitjana de 27,8 ºC a Girona.L'excepcionalitat de la situació va ser tal que, segons dades de la Generalitat de Catalunya, el telèfon d'emergències 112 va rebre 400 trucades. A més, els bombers van tenir 200 avisos, la majoria per carrers o baixos d'immobles inundats, arbres caiguts o acumulacions d'aigua a molts locals. Els habitatges particulars i els negocis al centre de Girona van ser els establiments més perjudicats per la calamarsada. L'Ajuntament de Girona va mobilitzar ràpidament una setantena de persones de brigades, Aigües de Girona i Girona+neta, i una setantena de membres de la Policia municipal per tal de normalitzar la situació al centre de la ciutat. Gràcies al treball dels operaris, juntament amb l'ajuda dels veïns, Girona va recuperar la normalitat amb el pas dels dies. Una de les conseqüències més greus de la tempesta les va patir el centre comercial Hipercor de Girona. El despreniment de dues plaques del sostre, que van cedir per l'aigua, va obligar a desallotjar els usuaris de l'edifici. D'altra banda, es va haver de treure l'habitual vehicle que queda atrapat sota les vies al costat de l'Hipercor, entre la carretera Barcelona i el barri de Sant Narcís.Aquí podeu veure un resum de la tempesta que va col·lapsar Girona, el·laborat per redactors del Diari de Girona.