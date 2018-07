Exhaurides les inscripcions per a la segona edició de les Creativation Talks a l'Auditori

La segona edició de les Creativation Talks se celebrarà el proper dimarts 10 de juliol a l'Auditori de Girona amb les localitats exhaurides. Més de 500 persones s'han inscrit per participar a l'esdeveniment, superant la participació de la primera edició. El consultor i motivador Lluís Soldevila serà el ponent sorpresa d'aquesta edició i completarà el programa de reconeguts experts i pioners en diferents àmbits educatius i socials que intervindran en la jornada.

Les Creativation Talks es dirigeixen tant a mestres, professors i educadors d'educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i universitaris, com a pares, empresaris i directius i a totes aquelles persones interessades en els grans reptes de futur i la nova educació. Des que es van obrir les inscripcions, el registre de participants ha anat avançant a molt bon ritme fins a completar l'aforament previst.

El director de la Fundació per a la Creativació, Miquel Àngel Oliva, ha assegurat que aquest fet "demostra l'elevat grau d'interès que han despertat les Creativation Talks" i ha afegit que "l'èxit de les inscripcions ens ha portat a habilitar una segona sala perquè les persones que han quedat fora puguin participar a la jornada seguint les ponències en streaming, traslladant les seves preguntes als ponents i participants del networking". El president d'honor de la Fundació per a la Creativació, Josep Lagares, s'ha felicitat per l'èxit d'inscripcions d'aquesta segona edició i ha destacat que "l'educació en la creativació és una eina indispensable per tal de generar noves esperances en un món de canvi i creixement exponencials".

Fins avui no s'ha desvetllat qui serà el ponent sorpresa d'aquesta edició i que serà l'encarregat de tancar el programa d'actes de la jornada. El consultor i motivador Lluís Soldevila portarà a terme una sessió motivacional on "apel·larà als assistents perquè passin a l'acció en cadascun dels seus àmbits", tal i com ha destacat el director de la Fundació per a la Creativació, que ha afegit que "estem segurs que la seva ponència no deixarà ningú indiferent".

Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i Diplomat per la IESE-Universitat de Navarra, Lluís Soldevila ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional com a consultor i directiu del Deutsche Bank Group en set països. A nivell acadèmic, és professor des de 1999 del departament d'Operacions, Data Science i Innovació d'ESADE Business School i col·labora amb l'EAE Business School, OBS Business School, La Salle Business School, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Toulousse Business School.



Creativation Talks

Lluís Soldevila serà un dels reconeguts experts i pioners en diferents àmbits educatius i socials que compartiran les seves experiències en ponències, casos d'èxit i tallers en format interactiu amb tots els assistents. Les 'Creativation Talks, eines per educar, inspirar i transformar' es dirigeixen tant a mestres, professors i educadors d'educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i universitaris, com a pares, empresaris i directius i a totes aquelles persones interessades en els grans reptes de futur i a la nova educació.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, inaugurarà la jornada, juntament amb el president de la Fundació, Quim Arpí. A continuació, les Creativation Talks es dividiran en quatre blocs i cada bloc inclourà una classe magistral, un cas pràctic relacionat amb el bloc, un taller pràctic i un espai àgora de debat.

El primer bloc se centrarà en els docents del futur i s'hi exposaran experiències de mestres que inspiren, orienten i faciliten el procés d'aprenentatge de cada alumne. La psicòloga i escriptora Begoña Ibarrola serà l'encarregada d'obrir aquest bloc amb una classe magistral sobre Mestres que inspiren. A continuació, i com a cas pràctic, participaran Hanan El Yazidi Tadmori i Maria Major, alumna i professora, respectivament, que van centrar una de les fotografies més virals de les mostres de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost passat. En el taller pràctic d'aquest bloc, Josep Manel Marrasé, subdirector i professor de l'Escola Hamelin-Internacional Laie de Barcelona, dirigirà un taller pràctic sobre Com podem educar a través de les emocions. Aquest primer bloc acabarà amb un espai àgora de debat entre tots els participants.

En el segon bloc, es parlarà sobre Mètodes d'aprenentatge innovadors i la professora i investigadora Maria Acaso oferirà la classe magistral d'aquest bloc sobre Com aplicar pedagogies invisibles a les aules?. Clara Bartra, directora del Growth Center de GB Foods, oferirà un cas pràctic sobre Competències per sobreviure, disfrutar i tenir un futur. El taller pràctic del bloc se centrarà en Com portar el design thinking a les aules, amb Franc Ponti i Miquel Àngel Oliva. El bloc es tancarà amb un espai àgora debat entre els experts participants al bloc i el públic assistent.

El matí es tancarà amb un bloc dedicat a les persones amb impacte i inclourà una conferència amb Mischa Dohler, convidat especial d'aquesta edició. Dohler, professor resident al King's College de Londres, és expert en l'internet de les habilitats i treballa amb l'objectiu d'optimitzar la comunicació per tal que tot estigui connectat i posar l'ésser humà al centre. Després de la conferència, Dohler compartirà espai amb Halldor Mar, cantant i presentador del programa Katalonski de Televisió de Catalunya.

Després del dinar l'experta en educació Olga Casanova obrirà el tercer bloc amb la classe magistral Com dissenyar l'escola de futur?. Pep Garcia, fundador de Maxchief Europe, explicarà el cas pràctic sobre Co-creant les aules del futur amb els seus alumnes i Alberto González Pascual, director de Transformació i Innovació organitzativa del grup Prisa, oferirà el taller sobre Transformar les organitzacions pel futur...I les escoles, què?. Novament el bloc es tancarà amb un espai àgora de debat entre els ponents i el públic assistent.

Després de l'actuació de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, s'obrirà el quart i darrer bloc de les Creativation Talks amb la classe magistral de la psicòloga social Dolors Reig que parlarà sobre La generació hiperconnectada. A continuació, la directora de I+R del Celler de Can Roca Héloïse Vilaseca oferirà un cas pràctic sobre De l'educació del saber a l'educació del crear. El quart bloc continuarà amb un taller pràctic del psicòleg, educador i periodista Jaume Funes que parlarà sobre Els nous adolescents, i ells què en pensen? en una conversa amb adolescents per conèixer els seus interessos i inquietuds. El bloc es tancarà amb un espai àgora de debat entre els ponents i el públic assistent.

La jornada del Creativation Talks es tancarà amb la conferència de Lluís Soldevila, que s'ha desvetllat avui.

Les Creativation Talks estan promogudes per la Fundació per a la Creativació amb el suport de la Fundació Metalquimia, l'Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona. En el cas dels representants de la comunitat educativa, rebran per la seva assistència els mèrits equivalents a 10 hores de formació reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat



Premis a escoles creativadores

Les escoles Verd i Bosc de la Pabordia de Girona i la Virolai de Barcelona han estat guardonades en la primera edició dels Premis Escola Creativa. Els guardons, que es lliuraran durant la celebració de les Creativation Talks, reconeixen aquelles escoles que impulsen la creativitat i la innovació en els seus projectes educatius.

La Fundació per a la Creativació celebra aquest 2018 el seu cinquè aniversari i, per aquest motiu, ha volgut crear els premis Escola Creativa. El director de la Fundació per a la Creativació, Miquel Àngel Oliva, ha destacat que el premis "tenen per objectiu destacar l'activitat d'aquelles escoles que promouen activament la creativitat i la innovació dels seus alumnes portant a terme els programes que impulsem des de la Fundació o bé a través d'altres iniciatives".

En aquest sentit, la Fundació ha decidit reconèixer en aquesta primera edició el Col·legi Verd de Girona i l'escola Virolai de Barcelona. Les dues escoles han impulsat en els últims 5 anys els itineraris de la Fundació per a la Creativació en els cicles mitjà i superior de primària. "En aquests dos centres, un alumne que va cursar el tercer curs de primària haurà seguit durant quatre cursos aquests itineraris per a desenvolupar la seva creativitat i aprendre a superar reptes, fins i tot reals".

Els Premis Escola Creativa reconeixeran també l'escola Bosc de la Pabordia de Girona pel seu projecte Silencis, una iniciativa innovadora de Dadà Barcelona, en el marc del projecte A Tempo, Arts i Formació. L'objectiu del projecte era fer viure als infants experiències noves al voltant del silenci.

Durant cinc dies, els alumnes van descobrir cinc visions diferents del silenci a través de diferents propostes artístiques: visuals, sonores, performance, filosòfiques i arquitectòniques. El projecte es va completar amb exposicions, espectacles, classes magistrals, sortides i accions ciutadanes i es va tancar amb una àgora de debat oberta als 460 alumnes del centre, que van escollir quin dels silencis simbolitzava l'escola.

Memorial Helena Figuerola

Els Premis Escola Creativa es lliuraran el proper 10 de juliol a l'Auditori de Girona durant la celebració de les Creativation Talks organitzades per la Fundació per a la Creativació. L'acte d'entrega dels guardons serà també un reconeixement pòstum a Helena Figuerola, psicòloga i coach amb una dilata experiència en infància i adolescència, que va ser la creadora del primer gabinet especialista en estudis socials i de mercat en infants i adolescents. Es va involucrar en el projecte de la Fundació per a la Creativació des dels inicis, va ser membre del seu comitè d'experts i va contribuir d'una manera decisiva a desenvolupar-ne els continguts i molt especialment el programa d'avaluació dels resultats en els alumnes. Va participar com a ponent de la primera edició de les Creativation Talks, que es van celebrar el 2016.



Fundació per a la Creativació

El neologisme 'creativació' és un acrònim que respon a la combinació de creativitat i innovació, ideat per Josep Lagares, actual president d'honor l'any 2007. La Fundació, que va néixer l'abril del 2013 amb l'objectiu d'actuar per desenvolupar i difondre la creativitat per a innovar, o sigui la Creativació, en l'àmbit educatiu, vol seguir fomentant aquestes habilitats entre els més petits. "Aquest ha estat, és i serà el nostre leitmotiv, la nostra raó de ser, el nostre impuls vital... l'objectiu final de tot plegat és aconseguir que el 100% dels nens i nenes puguin desenvolupar la seva capacitat creativa per a innovar i excel·lir... i sobretot, que no la perdin, a fi i efecte que quan es converteixin en adults puguin gaudir d'una societat valenta, lliure i capaç de somniar l'impossible per fer-ho realitat!", afirma Josep Lagares. En aquests primers tres anys de vida, la Fundació ha creat itineraris educatius que han arribat a més de 15.000 nens i joves de Cicle Mitjà i Superior de Primària i Secundària de més de 60 escoles de Catalunya.