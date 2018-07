GiModa promourà els dissenyadors emergents amb un concurs per captar talents

GiModa arriba a la seva 4a edició amb la voluntat de ser un referent i de mantenir la seva aposta pels dissenyadors emergents i com a novetat enguany canvia de dates i emplaçament, passant a ser el 20 i 21 de setembre al monestir de Sant Pere de Galligants de Girona. Les activitats arrenquen avui dijous amb un concurs adreçat als joves dissenyadors de tot Catalunya que comencen a fer-se un camí en el món de la moda. Els guanyadors podran participar en les desfilades que es programaran durant els dos dies de l'esdeveniment. Les bases es poden trobar a al web www.gimoda.cat

La 4a edició de GiModa es proposa reflexionar sobre el bon estat de salut del sector retail tèxtil i, en la línia iniciada l'any passat, estarà centrada en la moda sostenible i ètica i girarà entorn de l'economia circular en el sector tèxtil. Durant l'esdeveniment, a part de les desfilades, es convidaran ponents reconeguts en aquest àmbit per exposar les seves experiències.

La tinenta d'alcaldia i regidora Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana Yanes, ha volgut destacar que "l'Ajuntament de Girona aposta i seguirà apostant pels sectors emergents, com és el de la moda, ja que fomenta la productivitat i la creativitat i és un motor de creixement econòmic que hem d'ajudar entre tots a fer-lo créixer". A l'acte de presentació d'avui també hi han sigut presents la presidenta i vicepresidenta d'Agimod, Sílvia Castelló i Judit Dalmau; i la periodista especialitzada en moda Peté Solé.

L'edició de l'any passat va comptar amb onze dissenyadors i firmes professionals com Yerse, Pototi, DNA, Bella Lola, Pau Esteve, WHO, Ilisa Goodman, Miriam Alvarez, Nuria Serra, KM by Lange, i Ingrid Munt. A més, es va retre homenatge al dissenyador de referència Elio Berhanyer.

GiModa és una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Girona i Agimod.