El primer any de la ràdio municipal costarà 229.000 €

El darrer projecte que s'ha posat sobre la taula per a la gestió de l'emissora municipal de Girona compta que el cost de la posada en marxa i funcionament durant el primer any de la nova etapa sigui de 228.923 euros, segons el document que l'equip de govern pretén portar a ple la setmana vi

L'informe, titulat «projecte d'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio municipal» preveu dues possibilitats de gestió: una de directa per part de l'Ajuntament i que ascendiria el primer any a 363.684 euros i una altra amb externalització de serveis, a través d'un concurs públic que s'ha de resoldre abans del gener vinent, amb un cost de 228.923 euros.



Externalització de serveis

Després d'avaluar les dues opcions, l'informe es decanta clarament cap a la segona: «es considera necessari la creació del servei públic de l'emissora de ràdio municipal que es presentarà en forma de gestió directa amb externalització de serveis, ja que és l'opció econòmicament més eficient i suposa una inversió menor per part de l'Ajuntament de Girona».

Es pot dir més alt, però no més clar. L'equip de govern aposta per un model similar al que hi havia fins ara, amb un major control per part de l'Ajuntament i sense l'intermediari de la Xarxa (propietat de la Diputació de Barcelona) que gestionava l'emissora fins al 30 març, quan va finalitzar el conveni entre les dues institucions.

En cap cas, però, el document es posiciona sobre el preu de licitació en què ha de sortir el servei a concurs, sinó que es limita a fer un estudi dels pressupostos d'ingressos i despeses tant en una opció com en l'altra.

Ara està per veure què hi diuen els grups de l'oposició a la reunió d'avui i al ple de dilluns i si el PDeCAT aconseguirà obtenir els suports necessaris per aprovar aquest model. En les negociacions que s'han portat a terme els darrers mesos hi ha hagut diversos viratges per part de l'Ajuntament que en un principi pretenia treure el servei a concurs per 30.000 euros anuals, cosa que va provocar dures crítiques de tots els grups de l'oposició perquè consideraven que d'aquesta forma la ràdio era totalment inviable.

L'equip de govern ha anat rectificant aquella xifra inicial i ha acceptat algunes de les propostes que els feien els altres partits. Una de les més importants ha estat l'econòmica. A ningú se li escapa que un pressupost de 228.000 euros no té res a veure amb les baixes pretensions inicials de l'equip de Marta Madrenas. La reunió d'avui, on s'han de discutir aspectes de programació, serà determinant perquè cada grup decideixi el seu vot en el ple.

I d'on surten els prop de 230.000 euros previstos per l'Ajuntament? Si ens mirem el capítol d'ingressos del darrer informe, en publicitat i patrocinis s'ingressarien 30.000 euros; en venda de continguts -programes i informacions que bàsicament compraria la Xarxa per seguir abastint la cadena de notícies locals de Girona- 58.223 euros i l'Ajuntament faria una aportació de 75.359 euros per despeses corrents i una inversió de 65.340.

Aquesta darrera xifra és la que es creu necessària per condicionar les instal·lacions de l'emissora: mobiliari i adequació i compra de material per a un estudi de ràdio (fins ara n'hi havia dos) i, per tant, és una despesa que no s'hauria de contemplar en exercicis posteriors. Els altres 75.359 euros són els que aportaria l'Ajuntament per equilibrar el pressupost.

Restant aquesta quantitat del total del cost, quedarien uns 163.000 euros, quantitat que no difereix gaire dels 170.000 que haurien proposat en les negociacions els responsables de Girona Ràdio SL, Julià Bernabé i Eduard Cid, a qui la Xarxa tenia encomanada la gestió de l'emissora.



Televisió de Girona

Mentrestant, Televisió de Girona –la cadena propietat de l'exsenador de CiU, Joaquim Vidal– ha agafat les regnes de la ràdio municipal aquesta setmana i ho farà almenys fins al desembre, quan està previst que es resolgui el concurs per a la gestió definitiva. Serà aleshores quan es veurà si aquest operador es presenta i si hi ha altres empreses que estiguin interessades a assumir els serveis que els encomani l'Ajuntament per a l'emissora municipal.

De moment, l'equip de Govern té sis mesos de coll per preparar el concurs i perfilar quin model de ràdio vol per a la ciutat. Quantes hores de programació local i en cadena s'oferiran; quina serà la participació de les entitats socials, veïnals, econòmiques o culturals i el temps de què disposaran els diferents grups polítics representats al ple de l'Ajuntament. La reunió d'avui i el ple de dilluns seran fonamentals per començar a intuir per on aniran els trets.