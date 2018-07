Cau un grup criminal dedicat a robar en domicilis. Els Mossos han arrestat tres lladres, que han entrat a presó.

Els acrediten sis robatoris, un d'ells a Girona però l'anàlisi dels objectes comissats permetrà relacionar-los amb més fets. I és que segons la tenien una alta mobilitat territorial.

De fet, a banda de Girona, els investiguen per robatoris a Tarragona, Cambrils, Roda Barà i Pineda de Mar.

Aquest grup es caracteritza també perquè buscaven objectes fàcils de transportar i amb una sortida fàcil al mercat negre com ara diners en efectiu, joies i objectes electrònics

Els Mossos d'Esquadra els van detenir a l'AP7, al peatge de Vilafranca del Penedès.

Els arrestats són tres homes, de nacionalitat xilena, de 32, 21 i 18 anys, un veí de Vilafranca del Penedès i els altres dos de veïnatge desconegut.

Les detencions s'han practicat el 2 dilluns per part dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell.



Tot s'inicia amb una identificació a Martorell

La investigació es va iniciar arran d'una identificació realitzada el 22 de juny per la Policia Local de Martorell, la qual va permetre els investigadors iniciar les indagacions necessàries al voltant de les activitats il·lícites dels tres homes.

Gràcies a les gestions d'investigació realitzades s'han trobat indicis d'autoria de sis robatoris amb força a interior de domicili en vàries poblacions de Catalunya,, un dels quals a Girona.

El grup buscava objectes fàcils de transportar i amb una sortida fàcil al mercat il·lícit.

La investigació va permetre ubicar els domicilis emprats pel grup d'homes de nacionalitat xilena, un a Barcelona i un altre a Vilafranca del Penedès, que formarien part d'un grup criminal especialitzat en aquest tipus de robatoris.

Finalment, el dilluns 2 de juliol, els investigadors van realitzar un dispositiu per tal de detenir-los. Els agents van aconseguir detenir els tres presumptes autors dels robatoris al peatge de Vilafranca del Penedès.



Investigació oberta

Dos dies després de la detenció dels tres homes es van fer dues entrades i escorcoll, amb ordre judicial, en els domicilis dels detinguts, on es va localitzar un gran nombre d'objectes de valor sostrets. En una segona fase de la investigació s'estan analitzant tots els objectes amb l'objectiu, per una banda, de localitzar als seus propietaris legítims i així poder retornar-los els seus objectes de valor i per una altra, buscar indicis de la participació dels detinguts en altres robatoris amb força a interior de domicili.

Els tres detinguts van passar ahir a disposició judicial i el jutjat en funcions de guàrdia ha determinat l'ingrés a presó de tots tres.