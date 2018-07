L'actual edifici de la Clínica Girona té almenys quatre ofertes de compra

La incògnita del futur de l'actual edifici de la Clínica Girona al centre de la ciutat quan l'activitat es desplaci a l'equipament que s'està construint al sud de la ciutat comença a aclarir-se. El conseller delegat i gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol, ha explicat en una entrevista a Televisió de Girona que els han manifestat interès per adquirir la finca des de diferents sectors. La xifra de la venda no ha transcendit però, cal tenir en compte que l'immoble està en un punt clau de l'eix comercial de Girona, el carrer Joan Maragall.

Entre les ofertes que han arribat a la Clínica Girona n'hi ha d'immobiliàries, d'empreses comercials, de fonts d'inversió i, fins i tot, una procedent d'Holanda, que estaria interessada a fer-hi apartaments turístics.

Quan la clínica obri a la carretera Barcelona pràcticament hi haurà desplaçats tot els serveis, i per tant, també abandonaran els locals satèl·lit que hi ha a l'entorn de l'edifici principal. Al centre de Girona només hi quedaran un punt per a les les extraccions de sang que hi ha a darrere de la Clínica, al carrer Juli Garreta, i probablement, també algun servei de radiologia.

En la mateixa entrevista a la televisió gironina, Espígol ha indicat que quan hi havia la idea de traslladar-se a Fornells de la Selva, es preveia que molts serveis es quedessin al centre, com ara laboratoris, ressonàncies, TAGS, radiodiagnòstics o consultes. No obstant, amb l'edifici que s'està construint a la carretera Barcelona, els directius de la clínica consideren que és millor «centralitzar esforços» en un mateix edifici.



Sense pressa

Finalment, el representant de la Clínica va indicar que no hi ha pressa per signar el contracte amb l'oferta que acabin considerant més adient. Espígol ha assenyalat que la intenció és segellar el contracte quan se sàpiga segur en quina data es podrà fer entrega de l'edifici. Això passa per anar construint el nou edifici i tenir clar quan podrà estar tot en funcionament.

Les obres d'enderroc de les naus on s'ha d'aixecar el nou edifici van començar el mes febrer. En aquell moment es va indicar que els treballs acabaran a finals de l'any 2020. No va ser però, fins al mes de maig que la Clínica va segellar el contracte de l'obra amb la UTE liderada per construccions Rubau, juntament amb Ortiz i Agefred.

El cost global del projecte –construcció de l'edifici i urbanització de l'entorn– ascendirà a entre 60 i 62 milions d'euros. Comptarà amb vuit plantes d'altura més tres de subterrànies i ocuparà 36.000 metres quadrats, el triple dels que té ara al carrer Joan Maragall.