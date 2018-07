Tenim un problema al Barri Vell

En una entrevista recent, l'alcaldessa Marta Madrenas hi tornava amb desqualificatius vers el moviment veïnal que durant aquest darrer any s'ha anat organitzant al voltant de la presència creixent de pisos turístics i la turistització del barri. L'alcaldessa, fent referència als crits d'alarma dels veïns en relació amb la marxa de famílies, titllava de demagògiques les veus que apunten que, efectivament, el Barri Vell té un problema.

Segurament per a qui anaven dirigides les crítiques era per a la Plataforma Més Barri Menys Pisos Turístics, que precisament aquest mes de juny complia un any de vida i del qual farà balanç el proper dia 17. No obstant, a qui també ha acabat titllant de demagogs és a una bona colla d'entitats i professionals, que han advertit dels efectes nocius que té la revalorització turística del Barri Vell pel dret a l'habitatge dels gironins i gironines que hi viuen. Ens referim a la cooperativa d'arquitectes Lacol, a la Fundació Ser.Gi, a l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell, al Burg de Sant Pere de Galligants i inclús al mateix director dels API gironins, Joan Company, qui advertia que «viure al centre de Girona es convertirà en un luxe».

Si bé Madrenas accepta que hi ha un problema d'accés a l'habitatge, nega rotundament que la creixent turistització del Barri Vell hi tingui res a veure. Per l'actual equip de govern, les evidències deixen de tenir importància a partir de les dades del padró. Aquestes mostren un lleuger augment d'habitants al Barri Vell. Són aquestes dades definitives per donar carpetada al problema que segons professionals i veïns és més que evident? No. De fet, la Plataforma Més Barri, així com la resta d'agents, no diuen pas que s'estigui despoblant el Barri Vell, sinó que els veïns que feia temps que hi vivien no poden romandre-hi. Aquest darrer fet s'ha constatat com un fenomen global que es dona a ciutats amb fort atractiu turístic com Barcelona, València o Venècia, entre moltes altres. Per quin motiu Girona hauria de ser diferent?

Cal també assenyalar que si bé l'equip de govern nega incansablement la relació entre ambdós fenòmens al Barri Vell davant l'opinió pública, després fa tímides actuacions que ratllen el paroxisme. És el cas del registre que l'Oficina Municipal d'Habitatge posa a disposició dels veïns que fa més de 10 anys (?) i que es trobin en situació de mobbing immobiliari. Un registre, per cert, que ni apareix anunciat al web de l'Ajuntament.

Es nega el problema, però es fan actuacions totalment desvirtuades, de maquillatge, sense creure's la seva efectivitat. Tot rau en la contradicció de saber que hi ha un problema, i dels grossos, però amb la decisió política inesmenable de no intervenir on cal fer-ho: posant límits al mercat que especula amb els drets dels i les gironines i enfrontant-se amb els interessos dels que estan sortint tan beneficiats d'aquesta crisi que paguem entre tots.