Sílvia Paneque (PSC):«La gestió de l'Ajuntament en la ràdio municipal ha estat nefasta»

Sílvia Paneque, portaveu del PSC a l'oposició a l'Ajuntament de Girona, ha estat contundent en valorar la tasca que ha fet l'equip de govern en la crisi de la ràdio municipal: «La gestió ha estat nefasta. Ha provocat un tancament precipitat i indesitjable, que es podria haver evitat». Paneque, però, ha valorat que el govern hagi canviat les seves intencions inicials i hagi «arribat a incloure allò que el PSC havia demanat». La portaveu socialista ha recordat que el seu grup s'havia oposat a la proposta de treure el servei a concurs per 30.000 euros». Els socialistes, segons ha afegit Paneque, havien demanat un pressupost «d'inici d'uns 240.000 euros», molt similar als 228.000 que contempla el darrer informe municipal. El PSC havia fet altres propostes, més enllà de l'estrictament econòmica. Una d'elles és la definició de l'accés i utilització de la ràdio per part dels regidors dels diferents grups municipals. L'objectiu és «assegurar la pluralitat», un punt que hauria estat acceptat per l'equip de govern. Moltes peticions dels socialistes se centren en el tipus de programació i el temps d'informació local.