Sortegen les entitats que tindran barraca a la Copa per les Fires de St. Narcís

L'hotel Inform de Girona va ser l'escenari ahir al vespre del sorteig que havia de servir per escollir quines entitats tindran barraca per les Fires i Festes de Sant Narcís. Aquest any només s'hi havien apuntat vint associacions per un total de disset barraques. Al sorteig hi havia la regidora de Fires, Eva Palau. Les afortunades al sorteig són: Colla gegantera Fal·lera gironina, l'Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona, Club Escacs Gerunda, Club d'Escacs Santa Eugènia, Club Voleibol Agrupació Vista Alegre Parròquia AVAP, Club Esportiu Santa Eugènia de Ter, Associació Juvenil Salsa Jove, AMPA del CEIP Marta Mata, CE Pontenc, Associació de Veïns Fontajau- Xavier Cugat, Casal Independentista el Forn, Diables de l'Onyar, Penya Doble set, AEiG Vista Alegre, Club Patinatge Artístic Girona, Club de Futbol Santa Eugènia i Club Rítmica Girona.



Preocupació pel descens

Si alguna entitat renuncia, ho ha de comunicar abans de catorze dies. Fer-ho més tard pot suposar una sanció. A les disset entitats, s'hi sumaran quatre barraques més, corresponents a la Universitat de Girona. Les tres barraques que queden a la llista com a reserves són per aquest ordre: Associació de Veïns de Germans Sàbat, Girona Club Hoquei i AE Pare Claret. El 19 de juliol se sortejarà la ubicació de cada barraca a l'esplanada de la Copa. L'organització es va mostrar preocupada perquè en els darrers anys s'ha detectat un descens en l'interès de les entitats a tenir una barraca per les Fires.