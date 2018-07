Els hondurenys reclamen que s'obri un consolat a Girona

L'Associació Cultural d'Hondures a la Província de Girona, entitat que aglutina els ciutadans d'una de les comunitats més nombroses, ha presentat una moció que s'ha de debatre en el ple de l'Ajuntament d'aquest dilluns on reclama com a punt central que el consistori gironí demani a l'ambaixada d'Hondures l'obertura d' un consolat a la ciutat. Tenint en compte que són una comunitat integrada gairebé per 30.000 persones a la demarcació, l'aprovació d'aquesta petició els permetria gaudir de més prestacions i comptar amb una oficina consular local que implicaria una reducció de la important despesa econòmica que requereix el trasllat de Girona a Barcelona per fer diferents tramitacions.

Una altra de les reivindicacions del text de la moció és la petició que el consistoti demani al govern espanyol que es concedeixi l'estatus de refugiat polític a totes les persones procedents d'Hondures que hagin ingressat en el territori a partir del 27 de novembre de 2017, un dia després que se celebressin les eleccions presidencials que, degut a un problema informàtic, segons asseguren «van desencadenar un frau electoral tecnològic i una clara vulneració dels drets humans abans, durant i després de la jornada electoral». El resultat es va traduir en la instauració d'un règim «autoritari» que ha provocat una allau d'immigració i diverses sentències «injustes». En aquest sentit, una altra de les peticions de la moció consisteix a demanar la condemna de la violència institucional contra les persones que pacíficament es manifesten en contra de la corrupció electoral hondurenya, reclamant que s'obri una investigació per processar els responsables implicats en la trama.

Com a punt final, l'Associació llança la proposta d'emprar l'exitós festival Temps de Flors com a vincle amb el Festival de las Flores de Siguatepeque d'Honduras, perseguint la voluntat d'enfortir vincles i afavorir la integració social entre pobles.