Una cinquantena d'esportistes participen als Jocs del Tricolore

Una representació de joves esportistes gironins i gironines de diferents disciplines dels clubs i entitats esportives de Girona participaran a la sisena edició dels Jocs del Tricolore. La competició, que es porta a terme a la ciutat italiana de Reggio Emilia –agermanada amb Girona des del 1982–, tindrà lloc del 7 al 13 de juliol. La participació gironina estarà formada per una cinquantena d'esportistes de judo, voleibol i vòlei platja de tres clubs de la ciutat: GEiEG, AVAP i Associació Girona Judo. Als Jocs del Tricolore hi participen més de 2.000 esportistes d'entre 12 i 17 anys provinents de diferents països. Els Jocs van néixer el 1997 per commemorar el 200è aniversari de la creació de la primera bandera tricolor italiana.