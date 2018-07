Cremen un cotxe al Mas Ramada tot i el dispositiu policial «Places Segures

Divendres va cremar un cotxe en una de les zones del barri de Mas Ramada, al sector est de Girona, una àrea que l´Ajuntament ha inclòs en el dispositiu de vigilància policial «Places segures» i on l´Associació de veïns fa setmanes que es queixa de problemes. L´entitat denuncia que aquest és el tercer incendi en dues setmanes, sense que la policia s´hi hagi desplaçat tot i portar tres setmanes demanant mesures de seguretat.

Ahir, el president de l´Associació de veïns, Miguel García, va explicar que les places de Mas Ramada «són molt concorregudes i no és d´estranyar que hi hagiincivics». De fet, segons el mateix representant del col·lectiu, s´han produït tres incendis provocats a la via pública que han causat danys en propietats privades i públiques, així com també hi ha hagut un accident que va derivar en dos ferits per inhalació de fum. Des de l´associació també van alertar que s´han encès tres incendis en dues setmanes i es van queixar que, tot i aquests «actes de vandalisme, la vigilància del sector no s´ha incrementat». A finals de juny, el veïnat va mostrar la seva preocupació perquè, en els últims mesos, cada vegada és més habitual trobar xeringues llençades a l´aire lliure, sobretot a la zona del voltant del Centre d´Atenció Primària (CAP). Una situació que s´afegia al fet que, segons van denunciar els veïns, cada vegada hi ha més drogodependents que es subminisren les drogues a ple dia, en espais oberts i a la vista de tothom. Un panorama que es completava amb robatoris a vehicles que van acabar amb els vidres trencats, pel que demanaven la intervenció de l´Ajuntament.

El dispositiu «Places segures», de la Policia Municipal, s´ha activat a l´estiu i estarà vigent fins al 30 de setembre amb l´objectiu d´«evitar actes incívics que poden malmetre la convivència ciutadana», tal com informa el web de l´Ajuntament de Girona. La campanya preveu controlar comportaments incívics i consum de substàncies estupefaents a la via pública, aplicar les ordenances de convivència ciutadana i atendre les queixes dels veïns.