Els sindicats de Mossos consideren "un nyap" el Pla de Costes per cobrir l'estiu al litoral gironí

Els sindicats de Mossos d'Esquadra alerten que el Pla de Costes dissenyat per la Direcció General de la Policia per cobrir l'estiu al litoral gironí "és un nyap". Asseguren que "no dona resposta" a les necessitats que té la demarcació. De fet, consideren que per les característiques de les zones que s'han de cobrir, com les properes a la frontera amb França, caldria que es reforcés "molt més".

"El problema principal és que hi ha una manca d'efectius preocupant i això repercuteix en el Pla de Costes", assenyala el Portaveu del Sindicat de Policia USPAC, Josep Miquel Milagros. Aquest problema, recorda el portaveu, s'arrossega "des de fa anys", ja que fins aquest 2018 no han entrat nous policies, si bé encara no estan operatius. La seva homòloga del Sindicat Autònom de Policia (SAP), Imma Viudes, considera que les xifres de reforç policial són "lamentables", i recorda que a Catalunya l'alerta terrorista segueix sent de quatre sobre cinc.